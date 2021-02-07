91歲老翁美國遇襲　吳彥祖與韓裔男星金大賢懸紅近20萬港幣緝兇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-07 21:00

美國出生的吳彥祖在太太Lisa S.誕下女兒Raven後，就將生活以及工作搬回美國，2015年由他與好友馮德倫並同監製並創作的美劇《荒原》一至三季更大受歡迎，成為了圈中有名的電視劇製作人。定居美國後，吳彥祖亦十分關注華裔或亞裔人士在美國的議題，不時會為他們發聲。

早前美國加州奧克蘭就有一名91歲的亞裔老翁在街上行走時，無故地被一個途人襲擊，從背後推倒跌在地上。據報道指，該區已發生過多宗針對華裔或亞裔人士的襲擊。吳彥祖日前（05/02）就在個人社交平台Instgram上懸紅緝兇。文中吳彥祖表示，將會與韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）一起提供25,000美元（約19萬3千港幣）的懸賞，以獎勵協助逮捕和定罪此人以及其同伙的人。他也寫道：「我們必須做更多的事情來幫助數以千計的美國人，他們遭受了這種絕對毫無意義的暴力。我們必須聲明：『不要再有同類事件，請幫助我們將這個罪犯繩之於法。』」

吳彥祖近幾年在美國生活。（IG：@thatdanielwu）

美國韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）。（Photo by CBS via Getty Images）