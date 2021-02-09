【乘風破浪的姐姐2】董潔被指兒子控惹負評　母子接吻影婚紗相

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-09 23:30

內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，播出至今聲勢始終不如上一季，很多姐姐被指也是到節目蹭熱度，甚至企圖洗白，而其中一位姐姐董潔，節目官宣時已經上了熱搜，原來網民指她婚內出軌，形象破產，而她阻止兒子見父親潘粵明，更惹來不少垢病，下文為大家帶來董潔的出位兒子控行徑。

董潔在《姐姐2》十分努力，但仍舊頗多負評。（董潔微博）

《姐姐2》的是非一浪接一浪，先是李菲兒跟前度黃曉明同框的炒作，之後評審杜華指容祖兒似她旗下藝人吳宣儀，近日被推上熱搜的是40歲的董潔，雖然她在節目中行事低調，沒有什麼架子，公演時董潔穿上波點復古裝，跟隊友楊鈺瑩、程莉莎、李慧珍、董璇唱跳《所有人都在玩手機》，表演非常賣力，但網民對於董潔卻是毫不賣帳，更翻出她的黑歷史。

董潔跟兒子頂頂的婚紗照，將兒子當老公養。（董潔微博）

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董潔在2012年跟丈夫潘粵明離婚，她更自爆前夫欠債家暴等醜聞，而兒子頂頂交由董潔撫養，潘粵明事業直插谷底，想不到其後流出董潔在婚內跟王大治的接吻短片，網民才知道董潔出軌在先，負評隨即轉向董潔。董潔回復單身後，視兒子頂頂為心肝椗，除了禁止兒子見父親潘粵明外，更直接將兒子當老公養，帶囝囝出街時會說去拍拖，每天跟囝囝親吻100次，又穿上婚紗跟囝囝影合照，還說將來囝囝結婚，可以跟新娘比較誰人更漂亮，她跟囝囝仿如夫妻的相處方法，受到不少網民評擊，指她是兒子控，看網民的負面反應，董潔很難憑《姐姐2》洗底。

同場加映白雲靚相：