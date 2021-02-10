藍可兒世紀懸案紀錄片揭死亡真相　CCTV片段與恐怖都市傳說有關？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-10 21:00

轟動全球的藍可兒離奇命案發生至今已經11年，但令人毛骨悚然的案情和升降機CCTV片段仍讓人歷歷在目。大眾對於藍可兒的死有不同猜測，但由於沒有足夠的證據，謎團仍未能解開。Netflix原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）就重組案情，解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。事先聲明，膽小者最好唔好夜晚自己一個睇......

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導。（Netflix）

對於藍可兒的死，外界有多種說法，有人認為這是靈異事件或謀殺案，或是躁鬱症發作後溺斃。共四集的犯罪紀錄片由Netflix原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導，重返被封為「人間煉獄」的Cecil Hotel，並訪問調查人員、酒店員工、住客、YouTuber等人，還原令人費解的詭異世紀懸案。

除了劇集，Netflix的原創紀錄片一向高質，記者作為犯罪紀錄片迷，知道Netflix拍攝有關藍可兒懸案的紀錄片，當然第一時間準時收看。對於這宗詭異的案件，相信大家最深刻的就是令人頭皮發麻的升降機CCTV。在洛杉磯警察局發布的CCTV片段中，藍可兒行徑怪異，瘋狂亂按升降機樓層按鈕，一時對着空氣說話，一時手舞足蹈，步出升降機門外後，又立即躲在電梯一角。看過片段的網民都感到心寒不已，有人懷疑升降機門外有人按着開門掣，有人認為藍可兒走出升降機門外，但最弔詭的就是升降機門久久沒有關上......

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

+ 23 + 23 + 23

對於藍可兒的恐怖升降機片段，有網民提到過程跟韓國升降機都市傳說的很相似。韓國人俗稱這個能夠通往靈異世界的方法為「升降機遊戲」，玩法雖然簡單，但敬請大家不要亂試。

首先，挑選一棟超過十層、又設有4樓的建築物，在「遊戲」過程中確保沒有其他人會進入升降機。一個人在1樓開始乘搭升降機，按4樓後靜待升降機門關上。去到4樓不要出去，然後在按2樓。到達2樓同樣不要出去，按下6樓，到大6樓繼續留在升降機內，再按回2樓。當到達2樓，在按10樓，去到10樓再按5樓。

當去到5樓，可能會遇上一名女子，但千萬不要跟她說話或者有任何眼神接觸。然後再按1樓，如果升降機反而向上升至10樓，即代表「遊戲」成功。如果返回1樓的話，代表失敗，可以直接離開升降機，但切記無論如何都不要跟5樓遇上的女子接觸。

如果閣下成功到達10樓，你可以離開升降機，這個空間跟現實世界一樣，但只有你一人。如果要返回現實世界，必須乘搭相同的升降機離開，然後重複以上步驟，返回1樓才能離開。不過有玩過這個「遊戲」的網民就分享，如身處異世界，透過窗口唯一能看到的就是一個紅色交叉。任何時候必定要保持警惕，如果在過程中失去意識，就會永遠留在異空間。

同場加映：【犯罪現場】揭藍可兒離奇死亡真相 酒店開業經歷６宗驚天命案