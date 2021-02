藍可兒世紀懸案紀錄片揭死亡真相　CCTV片段與恐怖都市傳說有關？

轟動全球的藍可兒離奇命案發生至今已經11年,但令人毛骨悚然的案情和升降機CCTV片段仍讓人歷歷在目。大眾對於藍可兒的死有不同猜測,但由於沒有足夠的證據,謎團仍未能解開。Netflix原創紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)就重組案情,解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。事先聲明,膽小者最好唔好夜晚自己一個睇......