張敬軒重提因政治立場遭內地封殺：當時Mani好驚我睇唔開

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-12 18:45

張敬軒於深夜開live，除自覺似林家謙之外，又不慎爆粗，並首次開腔講當年被內地封殺一事，獲不少網民留言支持。（影片截圖）

張敬軒為宣傳《佾郎君》卡拉ok版本，特意在年初一零晨在IG開live，期間除邀請幾位獨立音樂人、MIRROR成員Edan吹水、唱歌外，軒仔亦有有獻唱《情歸何處》、《無忘花》，兩個多小時嘅Live高峰時期有近萬多人觀看。

張敬軒當年曾在IG官宣將參加《我是歌手5》兼已錄影第一集，但最終因政治立場而被消失。（資料圖片）

吹水之餘，軒仔亦有提到有樂迷反映《盛樂》演唱會DVD音質大不如前，認為他近年是為了做生意（仙后餐廳、婚紗店），所以將音樂當成了副業。軒仔在直播時，除了解釋《盛樂》演唱會收音問題之外，亦提到開設仙后餐廳是他重新振作的原因，因為在餐廳的前一年（2016年）工作以及私事都令他精神、身體吃不消，是十分難捱的一年。

張敬軒指開設「仙后餐廳」是他令自己重新振作的方法。（資料圖片）

「而家過咗先話返比大家知，當時助手同埋廣州英皇的周老闆，零晨三點敲我屋企門，我見佢哋面色好難睇，我呢一世都唔會忘記，我當日下午仲拍緊一個內地綜藝節目的訪問，其實已經好攰。佢哋面如死灰坐喺我客廳，問我有無睇新聞，並話我知發生咗啲事，我聽完之後『好，咁可以訂返機票去旅行』當時未係好反應過來，覺得唔去唔算可惜，因為自己本身唔係好比賽類型嘅人，我問佢哋做咩半夜三更上嚟，周老闆受Mani所託，怕我受唔到刺激、睇唔開，我話唔會啦，仲鬆咗啖氣，因為我係緊張大師，何況參加咁大型活動，我趕佢哋都唔肯走，同埋我入行咁多年有咩風浪未見過。」

軒仔表示當時Mani擔心佢受唔住刺激，所以特地派人半夜三更到其家中，但他則認為自己「咩風浪未見過」。（影片截圖）

軒仔透露二人最終坐到天光才肯離去，而他亦因事件沉寂了很長時間，軒仔所指的事件，其實是他在2016年時參加湖南衛視《我是歌手5》前突然因政治立場而被「消失」，隨後內地官媒的文章指「有藝人一邊在內地撈金、一邊辱華涉獨」，疑似批評軒仔相關言論。軒仔指當時除了公事，其愛犬「飯團」亦患上重病，他說：「當你以為唔好咩？點知個天再比啲更唔好嘅嘢」其後他決定向公司請假，除照顧愛犬外，個人亦需要時間靜思：「我份工好似唔係好安全，好似……都唔到你揀，公眾人物好多嘢殺到埋身，你都唔知點招架，人幾時都係靠自己，於是就膽粗粗做咗仙后餐廳嘅power point，向合和老闆推薦，所以仙后餐廳係我一個出口，因為有呢件事，我將缺口變成出口。」

張敬軒嘅愛犬飯團最終在2018年因病離世，當時關智斌亦有發文惦念。

軒仔又提到自己從未諗過要做商人，因為第一次做生意已經蝕了大部分身家，但他只從做生意後確實少了時間做音樂。「不過前年開始我已經淡出管理，2021年會減少生意上嘅嘢，會專心做好飛圖，做多啲好歌，大家畀啲時間我。」

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