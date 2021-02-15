多功能老婆｜黃浩然得罪4女成最強渣男　陳庭欣全裸示威最經典！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-15 00:00

無綫（TVB）翡翠台深宵時段習慣在農曆新年期間重播近年的人氣劇集，今年新正頭便安排翻播2019年出街，由楊千嬅、周柏豪和黃浩然主演的《多功能老婆》。相信事隔僅一年有多，不少劇迷都還記得黃浩在劇中飾演的尚劍雄是渣男一名，事關他在劇中不斷出軌和偷食，到最後更加眾叛親離。

劇中黃浩然所飾演的尚劍雄是渣男一名。（劇照）

在劇集初段，黃浩然與楊千嬅飾演夫妻，不過由陳庭欣飾演的黃浩然秘密就與上司偷情，更加向大婆楊千嬅示威，刻意走到千嬅面前「全裸」騷身材，更標榜自己從未生過小孩作為自己的優勢，打算喧賓奪主！不過最後都是被踢走冇得留低！繼而又出現富二代于淼，雖然她是在黃浩然離婚之後才正式在一起，不過「情婦」之名仍然難以撇下。而于淼最強的手段，是設計令黃浩然自爆曾與陳煒有染，非常狠毒！

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但講到最大殺傷的的「小三」，定非在劇中飾演萬風華的陳煒莫屬！雖然論「年紀」煒哥較上兩位年長，但煒哥勝在Keep得好，而已愈來愈後生，顏值甚至更加從前。不過煒哥在劇中對千嬅的殺傷力不在於外在條件，而是因為二人在劇中是閨密關係，黃浩然與煒哥發生一夜情的時間更在黃浩然與楊千嬅的結婚前夕，所以對千嬅而言，「小三」煒哥對她的傷害最大！最終更間接導致千嬅向黃浩然成功爭奪到女兒的撫養權。

陳煒真係成日都影埋啲「𡃁妹相」︰

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同場加映：多功能老婆｜楊千嬅演熟女一樣大獲好評 每次參演都擔任重要角色

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