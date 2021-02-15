璀璨帝國｜性感DJ Kim狂騷好身材人氣未算高　最多粉絲竟然係佢？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-15 22:00

Netflix人氣真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）上架後，即打入該平台點播排行榜三甲位置。節目紀錄洛杉磯一群超級有錢的亞裔與亞裔美國富豪如何生活，不是忙著開奢華派對，就是浪擲千金瘋狂購物，情節誇張離地，讓大家看得過癮。節目推出後，讓節目中的富豪名媛人氣急升，不過在節目中最少戲份的Guy Tang在IG竟然擁有最多粉絲？

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

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現年39歲的Guy原來是荷里活超人氣髮型師，在Instagram擁有高達211萬的Followers，其YouTube頻道訂閱人數已經超過200萬，是所有人物中人氣最高的。Guy Tang最擅長染髮和燙髮，更經常在社交平台上分享美髮秘訣，如果有留意開歐美美髮資訊的話，都應該很熟悉他的名字。

點擊下圖看Guy Tang的照片：

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Guy不是出身於豪門，但在美髮界卻打響名堂，一手打造的美髮品牌「Mydentity」每年賺高達千萬。加上客戶全都是知名樂壇巨星，身家200萬美元（約1500萬港元）。非常油才華的Guy除了是髮型師，更曾以唱作歌手身分出道，最近更邀請了《璀璨帝國》中的富豪名媛好友一同拍攝MV。

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