70歲吳孟達嘆身體仍未康復　談與周星馳合作可能性：一定有機會的

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-17 00:30

曾與周星馳合作無間的吳孟達，是不少觀眾心目中的黃金配角，但他在2014年因為病毒感染導致心臟衰竭，一度被送入ICU搶救。病癒後達叔身形消瘦了不少，近年他亦積極調理身體，演出作品大減，近日他為宣傳與王寶強合作拍攝的新戲《少林寺之得寶傳奇》，登上內地綜藝節目《王牌對王牌》，除了即場表演之外，還交代了自己的身體狀況。

吳孟達近日為宣傳與王寶強合作拍攝的新戲《少林寺之得寶傳奇》，登上內地綜藝節目《王牌對王牌》。（影片截圖）

達叔在節目中表演：

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以紫紅色冷衫上陣的達叔看起來精神不錯，一出場就獲全場起身鼓掌致敬，他直言自己因受病毒感染，導致心臟出現了很大問題：「那個時候真的什麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了，夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強又請我，多活一陣子。」一番說話令人心酸。

達叔的一番說話令人心酸。（影片截圖）

早前達叔為電影拍攝宣傳海報時，突然感到心臟不適。（影片截圖）

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早前達叔為電影拍攝宣傳海報時，突然感到心臟不適，期間更用手捂住心口，表情十分痛苦，但他依然忍痛完成拍攝，相當敬業，但亦令不少粉絲擔心他的身體狀況。達叔在節目中坦言身體仍未康復，還回憶起拍攝電影《流浪地球》時要穿上重達70斤的戲服，更要吊在半空中，令他一度需要吸氧氣來緩解不適：「下來就不行了，就哭，我真的哭了那次，這輩子拍戲第一次。」

達叔在拍攝電影《流浪地球》時需要吸氧氣。（影片截圖）

在22歲入行的達叔已經出道48年，多年來演過不少經典作品，為大家送上歡樂。當中與星爺馳相識於微時的達叔，兩人由拍劇到拍電影一直合作無間，更是經典喜劇拍檔，可惜自《少林足球》後，兩人未有再合作。達叔曾在接受訪問時坦言現時與星爺有一種老死不相往來的感覺，令不少粉絲大感可惜。而今次在節目中，達叔亦有講到之後再與星爺合作的可能性：「還是以前說過那句話，我還沒死，他還沒退休，一定有機會的。」相信這也是眾多影迷的心願。

達叔在節目中表示有機會與星爺合作。（影片截圖）

重溫達叔與星爺的演出：