藍可兒紀錄片公開詳細驗屍報告　連法醫都諗唔通點解會喺水塔溺斃

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-17 20:00

藍可兒離奇命案發生至今11年，仍然有很多不解之謎。對於藍可兒的死，網民有不同猜測同時引發發亮陰謀論，有指藍可兒是死於意外，有人就認為是靈異事件。Netflix原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）透過不同的細節來重組案情，並解開為何藍可兒會在「死亡酒店」水塔全裸溺斃。

藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合 網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

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繼解開升降機長開之謎，紀錄片亦公開了藍可兒的驗屍報告，從而推測出為何她會被發現全裸溺斃。法醫病理學家Dr. Jason Tover透露初接觸藍可兒案件時，不能排除自殺、他殺或意外。當他檢查藍可兒在水中的衣物，發現是她在升降機穿上的紅色外套和黑色裙，這顯示她的死亡時間很接近失蹤那幾天。

藍可兒離奇命案引發大量陰謀論 死後洛杉磯爆肺結核又關佢事？

由於屍體被發現時已經浸泡在水中多天，屍體隨著時間變化會更明顯，加上水溫、酒店頂樓的溫度和天氣變化，屍體已開始輕微腐爛，所以無法確定她在水塔多久及實際死亡時間。法醫和警方都很想查出究竟藍可兒是否在其他地方遇害，然後才被放進水塔。不過根據報告指出，藍可兒全身都沒有發現任何骨折、槍傷、刀傷，亦沒有證據顯示她遭勒斃。

由於她被發現時是裸體，所以法醫做了性侵採檢，並沒有在她指縫或陰道內發現外來物質，故排除是性侵案件的可能性。不過法醫表示，溺斃有時能在氣管看到泡沫，肺部可能嚴重積水，雖然在藍可兒的屍體並沒有出現這些情況，並不代表她不是溺斃。

進行驗屍後，法醫都無法解釋為何藍可兒會在水塔入面。而大多數溺斃的個案中，死者通常都是臉朝下，手臂和腿都往下垂，但藍可兒遺體被發現是竟然是臉朝上。但看到水塔隨著入面的水被酒店客人使用，水位也會隨著水位波動，當中的水流很有可能令她的遺體轉動。

點擊下圖看藍可兒離開升降機後的兩條逃生路線：

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對於藍可兒全裸這點，有兩個解釋。第一，就是水塔只有一個出入口，加上她身在水塔太久，水位逐漸下降，讓她不能逃離水塔。如果被困在水塔太久，藍可兒保命的唯一方法就是踩水和游泳，很大可能是她為了保持浮着而脫掉身上的衣服來減輕重量。另外，亦有失溫症的可能。水塔的水溫可能變得很低，在那個情況下，因為體內發生生理變化而開始脫衣服。儘管法醫做了詳盡的研究，仍未能確定藍可兒懸案的事發經過......