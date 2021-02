藍可兒紀錄片公開詳細驗屍報告　連法醫都諗唔通點解會喺水塔溺斃

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-17 20:00

藍可兒離奇命案發生至今11年,仍然有很多不解之謎。對於藍可兒的死,網民有不同猜測同時引發發亮陰謀論,有指藍可兒是死於意外,有人就認為是靈異事件。Netflix原創紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)透過不同的細節來重組案情,並解開為何藍可兒會在「死亡酒店」水塔全裸溺斃。

藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合 網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段:

繼解開升降機長開之謎,紀錄片亦公開了藍可兒的驗屍報告,從而推測出為何她會被發現全裸溺斃。法醫病理學家Dr. Jason Tover透露初接觸藍可兒案件時,不能排除自殺、他殺或意外。當他檢查藍可兒在水中的衣物,發現是她在升降機穿上的紅色外套和黑色裙,這顯示她的死亡時間很接近失蹤那幾天。

藍可兒離奇命案引發大量陰謀論 死後洛杉磯爆肺結核又關佢事?

由於屍體被發現時已經浸泡在水中多天,屍體隨著時間變化會更明顯,加上水溫、酒店頂樓的溫度和天氣變化,屍體已開始輕微腐爛,所以無法確定她在水塔多久及實際死亡時間。法醫和警方都很想查出究竟藍可兒是否在其他地方遇害,然後才被放進水塔。不過根據報告指出,藍可兒全身都沒有發現任何骨折、槍傷、刀傷,亦沒有證據顯示她遭勒斃。

由於她被發現時是裸體,所以法醫做了性侵採檢,並沒有在她指縫或陰道內發現外來物質,故排除是性侵案件的可能性。不過法醫表示,溺斃有時能在氣管看到泡沫,肺部可能嚴重積水,雖然在藍可兒的屍體並沒有出現這些情況,並不代表她不是溺斃。

進行驗屍後,法醫都無法解釋為何藍可兒會在水塔入面。而大多數溺斃的個案中,死者通常都是臉朝下,手臂和腿都往下垂,但藍可兒遺體被發現是竟然是臉朝上。但看到水塔隨著入面的水被酒店客人使用,水位也會隨著水位波動,當中的水流很有可能令她的遺體轉動。

點擊下圖看藍可兒離開升降機後的兩條逃生路線:

對於藍可兒全裸這點,有兩個解釋。第一,就是水塔只有一個出入口,加上她身在水塔太久,水位逐漸下降,讓她不能逃離水塔。如果被困在水塔太久,藍可兒保命的唯一方法就是踩水和游泳,很大可能是她為了保持浮着而脫掉身上的衣服來減輕重量。另外,亦有失溫症的可能。水塔的水溫可能變得很低,在那個情況下,因為體內發生生理變化而開始脫衣服。儘管法醫做了詳盡的研究,仍未能確定藍可兒懸案的事發經過......