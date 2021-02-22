6部必睇現代BL陸劇　黃景瑜許魏洲男男激情拍《上癮》爆紅被禁播

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-02-22 12:30

除了古裝耽改，時裝耽改也不輸陣，由已享有盛名的有2016年黃景瑜、許魏洲的《上癮》，2018年龔俊、徐峰的《盛勢》，破尺度的劇情、真實感的情愛糾葛，因此都曾遭「下架」，反而讓觀眾更瘋狂想探究劇情；後有《Priest》同名小說改編的《鎮魂》，更由演技派雙男主朱一龍、白宇，純熟的演技更創造耽改新巔峰，連粉絲都以《鎮魂女孩》之名風行全球！後續更有知名耽美經典即將影視化，都有哪些值得期待呢？！

《上癮》尺度激過《刻在你心底的名字》，《鎮魂》朱一龍、白宇CP紅到去美國！盤點6部必看BL時裝陸劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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除了以上六組，即將有多部強打新作曝光，目前已經備案的時裝耽改劇還有Priest《默讀》、巫哲《輕狂》、《狼行成雙》等網評大推的耽美經典，後續更有十多部以釋出版權準備影視化，合併古裝類的數量，絕對是一大勢頭，讓人期待再出佳作！

同場加映：刻在你心底的名字｜超長男男情慾戲 觀眾睇到滿頭黑人問號？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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