肥姐沈殿霞逝世13年　鄭欣宜向媽媽喊話：你教我的我都記得

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-02-19 13:35

沈殿霞(肥姐)已經離開大家13年。 (jindaban1@IG)

2008年2月19日,肥姐沈殿霞因病離世,自此鄭欣宜獨自在港生活,喺娛樂圈努力奮鬥發展,佢亦無辜負媽媽期望,2006年憑一曲《女神》橫掃四台冠軍,並首奪叱咤樂壇我最喜愛女歌手獎。喺肥姐逝世13周年呢日,欣宜貼出當年大學畢業照話:「你教我的我都記得。請放心。」

鄭欣宜同媽媽肥姐沈殿霞感情要好。(IG:@princejoyce)

欣宜上載當年大學畢業照,憶述當年往事:「13年前我許下了一個承諾:『我會爭氣,我會乖,我會努力做一個有用嘅人。』」佢話以前自己以小聰明讀書,成績愈見低落。肥姐到佢Grade 11 時暫停所有工作返加拿大陪佢:「記得佢見到我啲分數時,佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句「你要靠呢啲分數考大學㗎⋯」當時見到佢咁失望,我真係寧願佢鬧我、打我。」

鄭欣宜憶述當年對媽媽肥姐沈殿霞嘅許諾。(IG:@princejoyce)

回想當日媽媽教誨,欣宜話:「我冇特別爭氣,我冇特別乖⋯仲好似越來越唔聽話⋯我亦唔覺得我做到一個有用嘅人⋯但我一定有努力。i’m trying.. i’m on my way there...你教我的我都記得。請放心。」