藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光　水塔開關成破解懸案關鍵？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-20 21:36

於2013年發生的藍可兒命案轟動全球，藍可兒在位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店（Cecil Hotel）的頂樓水塔離奇全裸溺斃。當時案件有多個謎團未能解開，連法醫都解釋不到為何藍可兒會在水塔溺斃。相隔8年，Netflix推出原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）重組案情，並終極解開為何藍可兒的離奇死因，而真相又是否真的水落石出？

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導。（Netflix）

對於藍可兒的死，外界有多種揣測，由於太多無法解釋的疑點，加上酒店過往發生過多宗命案，有大批網民都認為藍可兒是被怨靈纏身。紀錄片雖然已經拆解了升降機長開之謎，更證實了通往酒店頂樓還有另外一條神秘通道，但仍然解釋不了為何藍可兒會走上水塔。

藍可兒紀錄片拆解升降機長開之謎 通往酒店頂樓仲有條神秘通道？

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

有負責調查此案的探員在紀錄片中透露，在調查期間跟藍可兒家人進行訪談時，藍可兒的胞姐指藍可兒確實是患上躁鬱症（Bipolar Disorder），更有過不按時服藥的前例而導致她精神崩潰。根據藍可兒家人的證供，她會變得出現妄想、幻覺等症狀，還嚴重到入院治療。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

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藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合 網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

有心理醫生表示，集合所有證據及升降機片段的畫面，藍可兒似乎是患上比較嚴重的第一型躁鬱症。有時可能會出現思覺失調的症狀，藍可兒的思緒可能出於非常混亂的狀態，變得沒有邏輯，或者感到被迫害，亦很難區分幻想和現實。而她在酒店內的行為，很符合正處於思覺失調發作的人。其胞姐指根據過往經驗，藍可兒在病發時會害怕有人在追殺自己。

案件最令人費解的就是為何藍可兒會在水塔中溺斃。根據案件開審時的證供，原來清潔工人發現藍可兒的屍體時，水塔是開着的，工人把水塔關上後通知酒店經理，然後由經理報警。當警方到達現場，看到水塔門早已關上，故藍可兒在水塔中就變成了不解謎團，因為她根本無法自己將水塔蓋關上，不過當時傳媒並沒有將真相報道出來。

另外，如果酒店有將水塔門口鎖上的話，悲劇很可能不會發生。對於水塔沒有關上，經理上庭作供時解釋當時沒有規管指一定要把水塔鎖上。而得悉水塔根本沒有關上後，幾乎能夠排除他殺的機會。紀錄片到最後沒有指出藍可兒很可能是自殺身亡，但拋出種種證據和細節留待觀眾自己判斷及解開這個謎團。