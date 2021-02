藍可兒離奇死亡真相8年後終極曝光　水塔開關成破解懸案關鍵？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-20 21:36

於2013年發生的藍可兒命案轟動全球,藍可兒在位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店(Cecil Hotel)的頂樓水塔離奇全裸溺斃。當時案件有多個謎團未能解開,連法醫都解釋不到為何藍可兒會在水塔溺斃。相隔8年,Netflix推出原創紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)重組案情,並終極解開為何藍可兒的離奇死因,而真相又是否真的水落石出?

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer:The Ted Bundy Tapes》的導演執導。(Netflix)

對於藍可兒的死,外界有多種揣測,由於太多無法解釋的疑點,加上酒店過往發生過多宗命案,有大批網民都認為藍可兒是被怨靈纏身。紀錄片雖然已經拆解了升降機長開之謎,更證實了通往酒店頂樓還有另外一條神秘通道,但仍然解釋不了為何藍可兒會走上水塔。

有負責調查此案的探員在紀錄片中透露,在調查期間跟藍可兒家人進行訪談時,藍可兒的胞姐指藍可兒確實是患上躁鬱症(Bipolar Disorder),更有過不按時服藥的前例而導致她精神崩潰。根據藍可兒家人的證供,她會變得出現妄想、幻覺等症狀,還嚴重到入院治療。

有心理醫生表示,集合所有證據及升降機片段的畫面,藍可兒似乎是患上比較嚴重的第一型躁鬱症。有時可能會出現思覺失調的症狀,藍可兒的思緒可能出於非常混亂的狀態,變得沒有邏輯,或者感到被迫害,亦很難區分幻想和現實。而她在酒店內的行為,很符合正處於思覺失調發作的人。其胞姐指根據過往經驗,藍可兒在病發時會害怕有人在追殺自己。

案件最令人費解的就是為何藍可兒會在水塔中溺斃。根據案件開審時的證供,原來清潔工人發現藍可兒的屍體時,水塔是開着的,工人把水塔關上後通知酒店經理,然後由經理報警。當警方到達現場,看到水塔門早已關上,故藍可兒在水塔中就變成了不解謎團,因為她根本無法自己將水塔蓋關上,不過當時傳媒並沒有將真相報道出來。

另外,如果酒店有將水塔門口鎖上的話,悲劇很可能不會發生。對於水塔沒有關上,經理上庭作供時解釋當時沒有規管指一定要把水塔鎖上。而得悉水塔根本沒有關上後,幾乎能夠排除他殺的機會。紀錄片到最後沒有指出藍可兒很可能是自殺身亡,但拋出種種證據和細節留待觀眾自己判斷及解開這個謎團。