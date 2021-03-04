辛芷蕾成功搣甩肥版加菲貓污名　全靠三招纖體方法回復玲瓏曲線

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-04 21:15

內地女星辛芷蕾，拍過不少港人熟悉的劇集，包括《慶餘年》和《如懿傳》，一向擁有模特兒身材的她，去年11月卻被發現突然暴肥，面如圓盤，而「辛芷蕾肥了」更一度登上熱搜，可知帶網民帶來幾大衝擊。近日辛芷蕾Po出自己做瑜伽的照片，被大讚酥胸長腿螞蟻腰，回復玲瓏曲線，下文為大家帶來她的減肥秘訣。

去年11月，辛芷蕾暴肥登上熱搜。（辛芷蕾微博）

辛芷蕾出名是高級臉，雖然不屬於標準美女，卻因為獨特氣質，加上人人羨慕的纖瘦身材，在不少劇集中擔正，但去年11月她出席活動，卻突然暴脹了幾個碼，圓盤臉震驚網民，而辛芷蕾更因為發福而登上熱搜，她表面上當笑話一則，原來早已積極減肥，近日Po出自己的瑜伽照片，整個人回復纖瘦，擁有水蛇腰及筷子腿。

辛芷蕾現時已回復纖瘦，大曬螞蟻腰。（辛芷蕾微博）

下圖有辛芷蕾成功纖體美圖：

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辛芷蕾表示運動可使人快樂，而她的減肥方法亦離不開運動，她除了做瑜伽外，亦會做重力訓練和帶氧運動，在飲食上亦只會維持7分飽，辛芷蕾還發明了減肥奇招，當自己忍不住口或者躲懶不想運動時，就會看看自己纖瘦漂亮時期的照片，甚至Po上網給自己壓力，現時成功減走包包臉，回復纖瘦瓜子臉，終於不用再被網民笑她加菲貓。

同場加映樂宜健身美圖：