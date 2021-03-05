玩具大王蔡志明大女蔡加敏離婚　與馬鴻銘結束14年夫妻關係

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-05 16:15

玩具大王蔡志明的長女蔡加敏，與結婚14年的馬鴻銘宣佈離婚。馬鴻銘今日向傳媒發聲明，指自己已與蔡加敏分居，兩人正辦理離婚，他們未來亦會共同照顧子女，而蔡加敏亦有發聲明回應：「正如馬鴻銘先生所透露，我們正在處理離婚的事宜。作為媽媽，最重要的責任是保護孩子們的身心健康，希望大家給我們正常生活的空間，敬請見諒。」

蔡加敏與馬鴻銘離婚，結束14年夫妻關係。（資料圖片）

馬鴻銘向傳媒發聲明如下︰

致各位關心我的朋友： 大家好！過去一年因為疫情及一些私人問題少了跟大家聯絡，但期間也收到不少朋友的問候，首先多謝大家。為了避免大家不必要的猜測，特此告訴各位我正在處理離婚的事宜，我與蔡加敏小姐已經分居了一段時間。現在我們最重要的責任是保護和照顧好孩子們，其他的事情就無可奉告。在此，祝大家2021年有個好開始，身體健康！ John 馬鴻銘 謹啟 5-3-2021

蔡加敏向傳媒發聲明如下︰