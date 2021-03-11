失憶24小時．劇透｜郭晉安再策劃綁架　譚俊彥湯洛雯發生一夜情？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

TVB劇集《失憶24小時》第19集劇透。

《失憶24小時》上集講到Maya（譚凱琪飾）答應馬醫生（吳家樂飾）的邀請往澳門玩樂，更共度一宵。吳中（郭晉安飾）得知後怒不可遏，兩人大吵。蒙一言公公（胡楓飾）臨走前留下一筆錢給他，讓他可買回公司。蒙一言（譚俊彥飾）提出回購股份，點知Ted（黃建東飾）卻坐地起價！豆豆（劉思希飾）與簡醫生（胡㻗飾）相約吃飯，見哥哥蒙一言酒醉，得知他為錢所苦，豆豆以自己之名向Peter（姜大衛飾）借錢，卻被識破。一哥（方哲翷飾）在美國玩得開心，不記掛吳中，吳中怕妻兒也離棄自己，決定要大賺一筆，拿回尊嚴。蒙一言找吳中傾訴喝酒，遇到Ted與女伴Coco（楊埕飾），吳中亦被激怒，戲言為一言教訓他！

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最新一集講到吳中與揦鮓星（譚偉權飾）想綁架Coco，跟蹤期間發現她一腳踏兩船，另一男伴是蔣龍（單立文飾）的心腹祥發。豆豆與簡醫生情到濃時，簡醫生卻急煞，令豆豆百思不解。吳中以Coco之事勒索Ted，若不給錢就告知祥發，Ted為保命決定離港，無奈賤賣股份給蒙一言。

吳中（郭晉安飾）同揦鮓星（譚偉權飾）偷拍。（YouTube影片截圖）

蒙一言與Dr.Nam（湯洛雯飾）買東西到其朋友單位，遇雷聲風雨，蒙一言驚恐症發作，Dr.Nam為安慰他將他緊抱入懷……蒙一言找不到Dr.Nam，覺得她有心避見，之後他終於找到她，才知道她有事前往澳門，更發現正在裝潢的單位是她的。

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