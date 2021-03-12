失憶24小時．劇透｜郭晉安箍煲失敗　王君馨失蹤終於有線索？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-12 07:30

無綫（TVB）劇集《失憶24小時》第20集劇透。

《失憶24小時》上集講到吳中（郭晉安飾）與揦鮓星（譚偉權飾）想綁架Coco（楊埕飾），跟蹤期間發現她一腳踏兩船，另一男伴是蔣龍（單立文飾）的心腹祥發。豆豆（劉思希飾）與簡醫生（胡㻗飾）情到濃時，簡醫生卻急煞，令豆豆百思不解。吳中以Coco之事勒索Ted（黃建東飾），若不給錢就告知祥發，Ted為保命決定離港，無奈賤賣股份給蒙一言（譚俊彥飾）。蒙一言與Dr. Nam（湯洛雯飾）買東西到其朋友單位，遇雷聲風雨，蒙一言驚恐症發作，Dr. Nam為安慰他將他緊抱入懷……蒙一言找不到Dr. Nam，覺得她有心避見，之後他終於找到她，才知道她有事前往澳門，更發現正在裝潢的單位是她的。

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最新一集講到一哥（方哲翷飾）從美國回港，Maya（譚凱琪飾）與馬醫生（吳家樂飾）相約接機，一哥得知兩人在交往，心生不快。一哥私下找爸爸吳中，希望他能讓媽咪回心轉意，但吳中沒信心能圓囝囝所求。Maya同馬醫生緊張四出找尋一哥，吳中使計讓一哥以為Maya發怒推自己下海，可惜被識破，令一哥與Maya都對他徹底失望。

吳中使計讓一哥以為Maya發怒推自己下海，可惜被識破。（劇照）

豆豆再次相約簡醫生，探其心意，不小心讓他看到真面目，他似接受不了。蒙一言發現有人在網上出售Freeya（王君馨飾）的手飾，以為她財困，及後透過私家偵探鷹哥（張智軒飾）查出賣家是綁匪之一喪屍（唐嘉麟飾），但他已陷昏迷……

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