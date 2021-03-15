七公主｜陳瀅素顏上陣演低下階層　撼贏高海寧制服誘惑

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-15 19:03

高海寧去年連播四劇後，將她在無綫的存貨出清，現在只得《七公主》

香港國際影視展改為線上進行，無綫今日釋出多套新劇預告，當中包括《把關者們》、《我家無難事》、《逆天奇案》、《拳王》，小生方面，馬國明、陳展鵬、楊明、馬德鐘各佔兩套，花旦方面，陳瀅以《七公主》、《伙記辦大事》暫時成當中之最。

陳瀅在《七公主》中，大部分時間都素顏上陣，不過呢個對於後生青春嘅佢來說，沒有太大難度。（影片截圖）

喺《七公主》預告中，高海寧扮完黑玫瑰再換上美少女戰士水手制服，但都不及陳瀅嘅素顏吸引。《七公主》故係講述7個同父異母嘅姊妹，為咗得到父親留下嘅遺產，而要合力完成七個任務。據悉，陳瀅在劇中飾演由內地來港生活「苦女」，生活並不如意，監製陳維冠為了塑造「苦」味，拍攝時向陳瀅提出零妝的建議，沒想到對方竟然答應。其實陳瀅近年不時在劇中都有突破：由《全職沒女》的low cut上衣到《愛美麗狂想曲》的黑色性感情趣內衣，愈做愈放膽，加上向來深受「宅男」歡迎，難怪成無綫力捧花旦。

《伙記辦大事》都有陳瀅，再加上歐陽震華同萬綺雯，唔少劇迷都好期待。（影片截圖）

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