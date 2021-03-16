高海寧、張振朗新劇突然叫停　傳高層不滿劇本要「大執」

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-16 07:30

《童時愛上你》上月中已舉行記招，本應今個月開拍，但圍讀過程中，突然被叫停。（資料圖片）

由高海寧、張振朗主演嘅無綫新劇《童時愛上你》，上月舉行記者會時，高海寧透露其角色因遇上意外導致智商只得8歲，可謂甚有挑戰性。其後，劇中一眾演員均有在IG分享圍讀劇本嘅照片，似乎對新劇十分期待。

高海寧本月初密密與張振朗、糖妹等人圍讀《童時愛上你》劇本。(ig圖片)

之不過，有傳《童時愛上你》上星期圍讀突然被叫停，連帶拍攝時間亦延至6月，有傳係因為曾志偉回歸無綫後，雖然負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，但劇集亦難免受到影響，有傳《童》的劇本後被無綫高層人員檢視後，要求「大執」，故無法按原定計劃今個月開拍。劇集監製廖晉碩接受《香港01》訪問時承認《童》延期拍攝，並謂：「其實有好多方面嘅原因，第一係劇本係可以再好啲，第二係因為疫情關係，好多外景都拍唔到，有啲場地係要求取消限聚令先借出。」

張振朗似乎仲未清晒啲「黑氣」。（資料圖片）

監製廖晉碩透露劇本雖然有改動，但高海寧的角色設定亦不會受到影響：「8歲智商係好難演，所以先要大家圍讀，有問題可以提出、再改，都知道高Ling大壓力，不過演技係咁磨練出嚟，同埋都對佢有信心。」看來志偉上場真係有衝擊俾TVB喎！

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