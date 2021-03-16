把砒霜留給自己劇評｜文字張力遠超聲畫　影視人再墮「改編」陷阱

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-16 12:00

2014年因為本土小說《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》而入戲院「𠝹櫈」。7年後，記者再次因為同一位小說作者的作品《把砒霜留給自己》（下簡稱《砒霜》）而衝去Netflix，就在首頁，輕鬆一Click欣賞，然後心情沉痛的分三日「捱完」。

記者睇完《把砒霜留給自己》的心情恰巧與「四角」的「藥到病除」。（截圖）

記得2012年，從朋友手中見到一本名為《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》（下簡稱《紅VAN》）的網絡小說，單憑小說名字就已覺有趣，一手搶過來，一看見書內粗口橫飛，主角阿池的內心世界沒有半分修飾地「寫」在讀者眼前，「第一身角度」的呈現方式甚為過癮，於是決定從朋友手中再搶「下集」追看，儘管去到最後，自己都無法欺騙自己，故事沒有「爛尾」，但仍忍不住還書給朋友後，再買一套來「看門口」，對於作者Mr. Pizza的廣東話式內心戲描寫甚為欣賞，那種口不對心，嘴裡說不腦海卻很誠實的思想矛盾，過癮，過癮。

（網上圖片）

一年後，即2013年，香港知名導演陳果說要開拍《紅VAN》，滿心歡喜。再一年後，2014，電影甫上映，立即衝入戲院，結果......必須佩服他能夠將《紅VAN》改編成與原著完全不一樣的味道，但依然偷偷的在戲院裏「𠝹櫈」，因為電影版將原著小說中「第一身角度」的張力大為削弱，反以幾個人物的「背景故事」取而代之，似是告訴觀眾，小巴上的乘客「每一個都有故事」，然而這種劇本處理，直接分薄主角內心世界中那份掙扎的情緒。畢竟，《紅VAN》原著中最吸引的地方，是作者的表達方式，惟變成電影後即難以實行。試想像文字故事當中，內心對白戲份佔八成，改編為電影有幾困難，因為文字是很直接的，而讀者亦可以靠想像填補字裏行間的留白。所以，陳果，我唔怪你，嬲完之後反而欣賞你嘅改編手法，唔係咁改，可以點將《紅VAN》搬上熒幕呢？

咳，咳～！7年後的《砒霜》就有答案。

蘇皓兒是《把砒霜留給自己》的主要演員之一。（截圖）

2020年，同一個文字作者的作品，交到劉翁手上，再次掐入「改編」陷阱。

《砒霜》收錄了原著散文的其中10個故事改編為10個單元的劇集，每集大約25分鐘，以「Cult片」作為賣點，2020年11月12日於hmvod上架，近日再於Netflix全套上架，及後一連多日高踞榜首，成績極佳。

但看畢之後，雖沒有《紅VAN》那種失望，但亦終於明白到文字的張力近乎照辦煮碗放到影視作品，往往得不到好下場。

周祉君在單元《睡房暗殺者》者中有一種「自瀆殺人」的能力，非常荒誕！（截圖）

劉翁今次以最低的成本、選用相對不叫座的演員陣容去完成散文改編而成的《砒霜》，加上非常尊重原著，盡量將作者最拿手的「第一身角度」搬至熒光幕，本來勇氣可嘉，然而略嫌有點本末倒置。在《砒霜》10集中，幾乎全部都以單元主角的內心讀白作為收尾，大約二至四分鐘，同樣亦是主角的內心讀白去重溫之前20分鐘的每個迷思，靠內心讀白講出種種「人生哲理」。但最尷尬的是，內心讀白在文字中威力無窮，但改以聲畫傳達，就過份「畫公仔畫出腸」，略嫌老土。

另一方面，每集幾乎20分鐘均以懸疑、荒誕的節奏，有時加愛情作為包裝，到最後突然變成以主角的視角去「引導」觀眾進入內心世界，這樣的呈現方式更令「讀白」感覺突兀，加上每集只有25分鐘，內容未複雜到要去3至4分鐘去為觀眾拆解，作為「觀眾」，真係寧願你乜讀白都唔加，唔好跟足原著的「第一身角度」，總好過將觀眾當作小學生那樣，在片尾做「閱讀理解」。「Cult片」，麻煩Cult到盡，Thx。

老實講，陳漢娜的表現有驚喜，在前輩劉浩龍面前亦絕不會比下去，非常搶鏡。（截圖）

係，我承認係有啲嬲嘅，只係覺得同「文字版本」有太大落差啫......咁，《砒霜》又未至於真係咁差。

由於《砒霜》的內容踩界又貼地，例如單元《交易》中有賣水貨奶粉、網絡騙案、入讀名校靠關係等；《水底三十尺》又提到倫敦金騙案，風水命理；《星期日早上》又以𡃁模、變態龍友等多個香港貼地的題材做元素，是香港劇集較少能夠觸及到的範疇，對白既抵死又夠日常，香港觀眾必定看得親切，非香港人又能夠透過《砒霜》更加了解到香港文化，加上每集只有約25分鐘，時間上進可攻，退可守。正如劇名一樣《把砒霜留給自己》，究竟你在乎毒發身亡的傷苦，定還是享受痛苦過後解脫的暢快？自負盈虧啦。

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