李易峰被爆同緋聞女友方安娜兩度約會　疑為另一位流量男星擋槍？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-16 16:00

昨日（15日），一個微博名為「攝影劉大錘」的八卦博主發文，預告今日（16日）上午11點將爆料坐擁逾3000萬粉絲的流量男星戀情，一時間掀起網友熱議。

「四大流量」之一李易峰。（微博@壹峰信）

據「攝影劉大錘」爆料，這位流量男星原來是擁有6000萬粉絲的李易峰，時間追溯至1月15日，李易峰同曾經的緋聞女友方安娜在酒店一直相處至凌晨3點，離開時各自上車，非常謹慎。1月尾，方安娜開車前往李易峰住所，車型同李易峰早年的座駕相似，女方在男方家中停留了4個多小時，之後乘坐李易峰座駕出來，還提了一大袋生活用品。

消息剛剛傳出後，李易峰方的工作人員便向「騰訊娛樂」火速闢謠，表示沒有什麼不方便回應，只是狗仔同自媒體的捕風捉影，胡說八道，李易峰同方安娜是圈中眾所周知的好朋友，如果朋友之間都要造謠生事，這種造謠成本是不是也太低了，其後發布了「嚴正聲明」，對造謠者保留追究權利。

李易峰工作室發表嚴正聲明。（微博@壹峰信）

不過，網友對於這個爆料並不以為然，幾乎完全沒有當回事，反而認定真的爆料被公關，一連用劉昊然與文淇戀情、何炅與同性拖手以及李易峰來為真正的3000萬粉絲流量男星擋槍，而文淇也在第一時間闢謠。

內地演員方安娜曾在《延禧攻略》中飾演佘詩曼的貼身婢女「珍兒」，同李易峰曾於2012年合作劇集《愛的蜜方》，雖然名氣不大，但同很多紅星都分屬好友，包括楊冪、秦嵐、應采兒等。

方安娜樣貌似網紅。（微博@方安娜）