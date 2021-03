撰文: 董欣琪 最後更新日期: 2021-03-18 11:30

近日去了三亞度假的吳千語,在當地盡情享受陽光與海灘,連日來Post了不少泳照,大派福利。出名纖瘦的千語一向有「紙板人」之稱,不但擁有纖腰長腿,身上更零贅肉Fit到爆,不過亦有網民認為她過瘦,令人擔憂,但千語一於懶理,日前她又在社交平台曬出度假靚相,相中身穿螢光綠色一件頭泳衣的她,大騷長腿!

吳千語近日去了三亞度假。(IG@karena_ngs)

身高170cm的千語,身形十分高䠷,一雙長腿十分吸睛,她寫道:「活在互聯網時代,我們總會看到各種各樣的資訊,對『美』總會有不同的想法和定義,『她太瘦了』、『她怎麼肚子比胸大』、『她手臂怎麼那麼粗』、『她不好看』,慢慢,我們會開始不接受自己的『不完美』,追求我們看到的所謂的『完美』(很多都是角度,光線和後期的修圖)。我喜歡曬太陽,皮膚會變黑,臉上有斑,屁股從小都是那麼平,有時候也有小肚子,And I welcome them. 這些都是我們精彩活着的痕跡,There is no such thing as perfect. 好好愛自己,活得健康快樂的你最美。」積極自信的態度獲粉絲大讚!