王祖藍辭演TVB古裝新劇　周嘉洛頂上做男一：一切聽公司指示

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-19 22:08

周嘉洛入組《愛·回家》至今4年有多，雖然入屋但亦同樣被「定形」。有傳公司開古裝新劇，將安排周嘉洛做男一。（IG圖片)

王祖藍回巢無綫，並出任首席創意官，有指祖藍本身已度期拍攝公司新古裝劇，無奈要協助副總經理曾志偉完成綜藝節目改革，在分身不暇的情況下，日前正式辭演劇集。

據悉，無綫即時安排由周嘉洛頂上。25歲嘅周嘉洛近年以《愛·回家之開心速遞》廢青安一角成功入屋，並在2019年台慶頒獎禮上獲「最佳男配角」，雖然周嘉洛過往都有其他劇集演出，但均屬客串成份，而即將出演的古裝劇，則是他首次做男一，由於戲份甚多，有傳他4月尾暫別《愛·回家》，到7月再能以「安仔」身份回歸，劇集監製林建祥接受《香港01》訪問時表示：「公司未公布，周嘉洛都Keep住仲有得拍。」

王祖藍未能出演嘅古裝劇，之前有傳同劇仲有蔡思貝、張振朗等人，如今祖藍辭演，未知其他角色會否受到影響。(IG圖片)

對於擔正做男主角一事，周嘉洛表示暫時未收到確實嘅通知，但問到如果需要暫別《愛·回家》會否感到不捨，他說：「我隨心隨緣啦，一切聽從公司指示。」相信好大機會啦！

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