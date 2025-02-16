《東張》前主持移加獨力照顧仔女　老公唔見影哽咽拍片惹婚變傳聞

現年40歲的前《東張西望》主持容羨媛去年9月正式離開效力16年的TVB，一家四口移居加拿大，容羨媛亦不時在IG及YouTube拍片分享在溫哥華的新生活。不過日前日前在YouTube頻道拍片表示經歷黑暗的三個月，更一度哽咽指這段時間老公並不在加拿大，自己需要獨力照顧一對仔女。

容羨媛去年9月正式離開效力16年的TVB。（IG圖片）

容羨媛去年9月正式離開效力16年的TVB。（IG圖片）

一家四口移居加拿大。（IG圖片）

容羨媛移民溫哥華後，便重操故業與章志文合體主持當地的電台節目《流行多市》，亦不時在YouTube拍片分享生活點滴。容羨媛在最新YouTube片段中透露，老公因工作關係而未有在加拿大生活，自己獨力照顧一對仔女的起居飲食及生活，適應全新生活環境：「有朋友發現我老公一直唔喺我身邊，問我老公去咗邊，其實因為我老公喺香港有工作未完成，所以一路都未嚟到加拿大，所以頭三個月都係得我自己一個人湊仔女。」更指仔女每天差不多9點上學，所以每天早上7點半起身煮飯，送仔女上學就要去買餸，然後回家做家務，吃過午餐後就要去接放學：「同一時間我仲要去學車，搵咗啲part time，我覺得自己真係好犀利，喺冇老公、冇工作姐姐嘅情況下，做咗咁多嘢。」

容羨媛移民溫哥華後，便重操故業與章志文合體主持當地的電台節目《流行多市》。（YouTube截圖）

容羨媛在YouTube拍片分享與仔女的生活點滴。（YouTube截圖）

容羨媛在YouTube拍片分享與仔女的生活點滴。（YouTube截圖）

容羨媛坦言一直期待老公盡快來加拿大，更一度哽咽說：「咁耐嚟我哋都未試分隔兩地，以前拍拖未試過Long D（long distance，遠距離戀愛），估唔到結咗婚會Long D。喺感情上，唔知道我老公喺香港會唔會搞搞震？我就話好忙啫，你唔估知佢喺香港係點喎，老婆同仔女都唔喺身邊，一定係周圍去玩，夜夜笙歌，唔知佢返到嚟，我哋感情有冇變？或者會變得好唔好同？」

容羨媛透露老公在香港有工作未完成，所以一直都未來到加拿大。（YouTube截圖）

容羨媛擔心老公一個人在香港會否搞搞震。（YouTube截圖）

更一度哽咽。（YouTube截圖）

經歷了黑暗時期，容羨媛透露老公終於來到加拿大：「我哋嘅感情係冇變，我哋相遇嗰一刻係非常之感人。好開心佢而家已經喺我身邊，跟住我哋會一齊喺加拿大生活。」