「菊保戀」玩完？菊梓喬IG突然取消關注　傳帶保錡跟阿叻拜年

ERROR成員保錡(Poki)和菊梓喬(Hana)在去年8月傳拍拖,期間屢傳分手,今日(16日)菊梓喬更被發現IG已取消關注保錡,而保錡就繼續有關注菊梓喬,再惹起分手疑雲。

菊梓喬突然取消關注保錡IG。(IG@hana_kuk)

保錡仍有關注菊梓喬IG。(IG@k_p0k1)

大年初一,保錡在社交平台分享一張與「阿叻」陳百祥合照,並以「ViuTV叻仔」自居,引來部份粉絲不滿現脫粉潮。有傳是菊梓喬帶保錡跟阿叻拜年,不過當事人至今未有回應,而保錡經反思後已急「補鑊」刪相兼發文道歉。狠批事件後,保錡亦變得低調,連早前已報名參加渣馬十公里賽事都缺席,同樣報名參賽的女友菊梓喬亦冇影。前日(16日)情人節,保錡僅貼跟粉絲合照,留言:「Happy valentine‘s Day 你是我生命中特別的存在 Thank you all of you 」

情人節,保錡只分享與Fans合照。(IG@k_p0k1)

現年34歲的保錡相貌平庸卻艷福不淺,曾與「宅男女神」張沛樂拍拖,又與電競KOL葱葱傳過緋聞。至去年8月,保錡與38歲的菊梓喬傳出姊弟戀,被拍得雙雙逛街買廁紙,傳已發展到同居關係!不過,二人一直未有公開認愛,但直認「了解中」,菊梓喬更大讚保錡靚仔又純品。

保錡入行後緋聞不絕。(IG@k_p0k1)

二人的關係撲朔迷離,傳緋聞期間各自傳出「第三者」,保錡曾被指暗溝「體育女神」黃捷穎,而菊梓喬去年出席阿叻生日會時,跟賭王何鴻燊四房公子何猷亨合唱,又被指疑撇保錡攀富二代。不過,其後保錡在社交平台晒菊梓喬的人形鎖匙扣放閃,菊梓喬又以「阿嫂」姿態到球場睇保錡踢波。上月ERROR在會展舉行演唱會,菊梓喬亦有低調撐場,完騷後保錡被問到34歲生日跟菊梓喬如何慶祝?當時保錡依然好甜蜜,更衝口認愛:「呢啲我同女朋友自己傾」,想不到一個月變化如此大。

ERROR成員吳保錡曾公開表示相當欣賞菊梓喬。(IG:@k_p0k1)