「菊保戀」玩完？菊梓喬IG突然取消關注　傳帶保錡跟阿叻拜年

ERROR成員保錡（Poki）和菊梓喬（Hana）在去年8月傳拍拖，期間屢傳分手，今日（16日）菊梓喬更被發現IG已取消關注保錡，而保錡就繼續有關注菊梓喬，再惹起分手疑雲。

菊梓喬突然取消關注保錡IG。（IG@hana_kuk）

保錡仍有關注菊梓喬IG。（IG@k_p0k1）

大年初一，保錡在社交平台分享一張與「阿叻」陳百祥合照，並以「ViuTV叻仔」自居，引來部份粉絲不滿現脫粉潮。有傳是菊梓喬帶保錡跟阿叻拜年，不過當事人至今未有回應，而保錡經反思後已急「補鑊」刪相兼發文道歉。狠批事件後，保錡亦變得低調，連早前已報名參加渣馬十公里賽事都缺席，同樣報名參賽的女友菊梓喬亦冇影。前日（16日）情人節，保錡僅貼跟粉絲合照，留言：「Happy valentine‘s Day 你是我生命中特別的存在 Thank you all of you 」

情人節，保錡只分享與Fans合照。（IG@k_p0k1）

現年34歲的保錡相貌平庸卻艷福不淺，曾與「宅男女神」張沛樂拍拖，又與電競KOL葱葱傳過緋聞。至去年8月，保錡與38歲的菊梓喬傳出姊弟戀，被拍得雙雙逛街買廁紙，傳已發展到同居關係！不過，二人一直未有公開認愛，但直認「了解中」，菊梓喬更大讚保錡靚仔又純品。

保錡入行後緋聞不絕。（IG@k_p0k1）

二人的關係撲朔迷離，傳緋聞期間各自傳出「第三者」，保錡曾被指暗溝「體育女神」黃捷穎，而菊梓喬去年出席阿叻生日會時，跟賭王何鴻燊四房公子何猷亨合唱，又被指疑撇保錡攀富二代。不過，其後保錡在社交平台晒菊梓喬的人形鎖匙扣放閃，菊梓喬又以「阿嫂」姿態到球場睇保錡踢波。上月ERROR在會展舉行演唱會，菊梓喬亦有低調撐場，完騷後保錡被問到34歲生日跟菊梓喬如何慶祝？當時保錡依然好甜蜜，更衝口認愛：「呢啲我同女朋友自己傾」，想不到一個月變化如此大。

ERROR成員吳保錡曾公開表示相當欣賞菊梓喬。（IG：@k_p0k1）