顧家視帝憶當年拍劇因一事被林保怡怒掟劇本：嗰時我仲係個小角色

現年48歲的陳山聰近年可謂家庭、事業兩得意，與現任太太何麗萍（Apple）於2019結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），一家三口美滿幸福，為了給予妻兒最好的，陳山聰專心拼搏事業，除了開工和跑步外，將全部時間給予屋企，成為圈中公認的「愛妻號」和「廿四孝好爸爸」，形象顧家。在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，陳山聰更憑劇集《金宵大廈》贏得「最佳男主角」，躋身視帝之列，登上事業高峰。不過成功背後，陳山聰經歷不少高低起跌，早前他與另一位視帝譚俊彥接受訪問，就自爆當年拍劇時，曾遭同劇演員林保怡一手掟走劇本，究竟事情的來龍去脈是怎樣的呢？

在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，陳山聰更憑劇集《金宵大廈》贏得「最佳男主角」，躋身視帝之列，登上事業高峰。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰近年在工作上博到盡，努力賺錢養家。(影片截圖)

陳山聰一家三口美滿幸福，早前傳出他與太太婚姻亮起紅燈，陳山聰即出po粉碎傳聞。（IG@joelshanchung）

陳山聰同時都是一位潮爸。（IG@joelshanchung）

陳山聰在訪問中講述當年拍攝劇集《隨時候命》（2005年），同劇有鄭伊健、林保怡和佘詩曼，他說：「嗰時我仲係一個小角色，我最記得我喺飛行服務隊入面，我坐喺林保怡嘅副駕，好多對白又英文，佢行過見到問我：『你做咩呀？』我話我喺度背緊對白，跟住佢一手攞走個劇揼走佢：『佢話睇咩睇，唔使睇，得㗎啦！上到去就OK㗎啦！」

陳山聰早前受訪時，憶述當年拍攝劇集《隨時候命》，曾被林保怡一手掟走劇本。（小紅書截圖）

陳山聰好記得當時該場戲是坐喺林保怡嘅副駕。（《隨時候命》劇集截圖）

當年陳山聰還是一個小角色，同劇還有鄭伊健。（《隨時候命》劇集截圖）

陳山聰坦言當時真的不明白對方為什麼要這樣做。（小紅書截圖）

林保怡一句點醒陳山聰。（資料圖片）

林保怡好戲毋庸置疑。（資料圖片）

陳山聰坦言當時真的不明白對方為什麼要這樣做，心想「你ok，我唔ok喎」，整個人擔心到全身在發抖，到現在到他當上算有經驗的演員，則發現劇本不能死記硬背，「當然唔係叫你唔睇劇本、唔做功課，但係唔係死記，我而家同譚俊彥都係排戲嘅時候睇一次（劇本），跟住就揼開本劇本，就要記得曬所有嘢，因為對白唔係最重要，學譚俊彥話齋，聽對方講乜嘢，你嘅回應（對手）才是最緊要。」所以無論任何行業都常說有前輩的提點是很重要，皆因前輩的金石良言，往往能令你變成更強的人。

陳山聰笑指當時心想「你ok，我唔ok喎」，整個人擔心到全身在發抖。（小紅書截圖）

陳山聰表示他後來才明白劇本並非要死記，如何回應對手才是最重要。（小紅書截圖）

陳山聰（IG@joelshanchung）

陳山聰（IG@joelshanchung）

陳山聰（IG@joelshanchung）