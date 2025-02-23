丁子朗勇闖樂壇做新人緊張又擔心　好兄弟冼靖峰竟不滿有意見

「TVB 77工作室」日前（19日）舉辦春茗暨慶功宴，當中曾出演《下流上車族》的丁子朗亦有份出席，他在接受《香港01》訪問時被問到日前新歌《Sunset Lovers》剛面世，他表示「好感動」！

「TVB 77工作室」舉辦春茗暨慶功宴，「雙料視帝」張振朗企正C位。（梁碧玲攝）

丁子朗新歌《Sunset Lovers》上星期剛面世。（梁碧玲攝）

丁子朗坦言出歌的時候很緊張，因為他在網上見到網民開始討論他的新歌，有點擔心網民的意見：「『丁子朗2025年做樂壇新人喎，搞乜鬼？』我睇完啲post即係哎啊，唔知啲人睇完聽完有咩感受呢。」

丁子朗坦言出歌的時候很緊張。（梁碧玲攝）

丁子朗透露這首歌其實經歷了十多次的改版：「改melody啦，改詞啦，咁去到最後其實我自己聽我係滿意嘅，亦都好開心呢首歌嘅製成品。」喜歡看留言的他亦有把大家寫下的意見都看完，他指留言「還好嘅」，亦有不少人支持他出新歌，所以都很感動。

丁子朗透露這首歌其實經歷了十多次的改版。（梁碧玲攝）

至於被問到朋友們聽完後有沒有給他意見時，丁子朗就笑指好兄弟冼靖峰有意見：「佢聽完之後有話『吓，點解錄嗰陣時唔搵我！』佢純粹想involve喺呢個過程入面。」今次參與不了不要緊，可以叫冼靖峰等待下一次，那麼他就可以一起參與。丁子朗更提到因為他坐駕的音響是環迴立體聲，所以會邀請朋友一邊兜風一邊聽他的歌。

丁子朗笑指好兄弟冼靖峰有意見。（梁碧玲攝）

而今次丁子朗的新歌名為《Sunset Lovers》，被問到當中有沒有什麼意思時，他表示：「我覺得好多廣東歌都係分手啊，好悲情啊，我辜負咗你啊，你值得更加好啊，有啲慢tempo同有啲sad。我想做一首係符合返我個人嘅性格，就可能陽光少少啊，活力啲嘅歌。」除了陽光活力外，他更想表達「曖昧係最浪漫」這意思：「尤其好似Sunset（日落）咁樣好短暫，過咗就冇㗎啦，咁因為佢咁短暫所以更加覺得佢靚囉。咁同曖昧一樣，愛情拍咗拖就可能冇咁靚，但係曖昧係最靚！」所以他這首歌就取名為《Sunset Lovers》。

除了陽光活力外，丁子朗更想表達「曖昧係最浪漫」這意思。（梁碧玲攝）

丁子朗的新歌《Sunset Lovers》是由他自己作詞，因為他覺得情歌由其他人來寫的話，未必能表達真正的意思：「我驚聽唔到我嘅感受，我希望聽首歌嘅人會直接feel到，我感受過嘅嘢，咁所以我就自己寫啦，用我自己嘅第一人稱去寫返我對曖昧嘅呢件事點睇。」除了看法外，他亦把自己的感情投放了進去。丁子朗指自己有參考電影《La La Land》：「我覺得我寫緊嘅時候，我覺得自己喺一個洛杉磯嘅公園上面，望住紫色橙色嘅夕陽，佢哋兩個人跳緊舞咁樣嘅。」

丁子朗指自己有參考《La La Land》的電影。（梁碧玲攝）

有指3月份丁子朗將會夥拍陳豪開新劇《俠醫》，他笑指已經被陳豪率先爆出來了，被問到內容到底是什麼時，他則表示是有關中醫藥油的：「係一個濟世為懷嘅一個故事，咁我可以講嘅就係我今次好大嘅挑戰。係一個完全我未試過嘅一個角色，唔係一個特別好嘅人。」被問是否演奸角時，他就不肯透露：「唔話畀你知。」他笑指醫療劇沒有太區分好人與壞人，但角色對於他來說是有挑戰性及發揮的。