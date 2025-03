音樂才子方大同驚傳死訊,其自創音樂品牌在3月1日中午發聲明,指方大同於2月21日早晨離世,終年41歲:「以積極的態度面對頑疾5年, @方大同 於2025 年 2 月 21日早晨,平靜而安詳地離開了這個世界,前往生命旅程的另外一個領域,繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」

方大同於2月21日早晨離世,終年41歲。(FU MUSIC FACEBOOK)

謝安琪和老公張繼聰與方大同同期加入樂壇,三位已經相識超過20年,方大同離世的消息一出,謝安琪即在IG上載風景相留言悼念:「You didn’t keep your promises bro (你沒有遵守你的承諾,兄弟)」張繼聰則寫上:「Love u so much bro, So much ….下次見面,我一定會好大力攬住你…..」

張繼聰上載一張全黑相留言悼念方大同。(IG圖片)

謝安琪上載風景相留言悼念方大同。(IG圖片)