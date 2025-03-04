前TVB力捧小生竟暗示糟糠之妻又肥又醜？　太太扮醜搵銀未享過福

前無綫（TVB）小生蔡淇俊於2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，又在街頭賣雞腳，可惜相繼結業收場，被封「執笠界KOL」，更自爆慘蝕幾百萬。蔡淇俊愈戰愈勇，近年轉戰直播帶貨，開公司愈搬愈大，早前曝光逾4000呎的辦公室。他又公開秘婚老婆，建立愛妻形象，力谷人氣！可是蔡淇俊日前上載短片，原是想冧太太大讚對方賢淑，說話卻直指太太外表平凡又身形圓潤！

蔡淇俊情人節為太太送上驚喜。（小紅書截圖）

蔡淇俊情人節為太太送上驚喜。（小紅書截圖）

蔡淇俊情人節為太太送上驚喜。（小紅書截圖）

蔡淇俊上載短片「愛妻者風生水起，希望我快點發達給我老婆更好」。片中蔡淇俊太太為直播架設裝備，蔡淇俊大讚太太在生意失敗幾年陪伴他東山再起，親力親為，更是蔡淇俊太太提議他擺雞腳攤檔。片中紀錄了蔡淇俊太太陪伴開會、直播及擺檔，太太非常愛鍚蔡淇俊。

蔡淇俊賣雞腳。（網上圖片）

蔡淇俊除了感激老婆付出外，又向老婆示愛：「我老婆雖然係生得平凡咗啲，又有啲肥嘟嘟，但我好愛佢㗎！」片尾他又稱：「漂亮嘅皮囊我見得多，但咁有趣嘅靈魂先係我呢一世最寶貴嘅嘢。」

網民不禁留言：「"我老婆係生得平凡咗D..."這句話，你是怎麼講得出口？！」有人認為蔡淇俊只是駁斥部分網民對太太外貌的貶斥護妻，並無踩低太太之意。

蔡淇俊上載短片讚太太。（小紅書）

承認太太外貌較平凡。（小紅書）

又指太太身形較圓潤。（小紅書）

但太太陪伴蔡淇俊走過患病低谷。（小紅書）

支持他東山再起。（小紅書）

太太扮醜做直播谷生意。（小紅書）

心痛太太沒有享到福。（小紅書）

蔡淇俊公開示愛。（小紅書）