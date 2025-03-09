36歲譚嘉儀突然離巢！　加入TVB 14年答謝舊公司喊住講：好唔捨得

譚嘉儀離巢TVB！現年36歲的譚嘉儀因參加《超級巨聲3》而入行，後來加入TVB至今已有14年。多年來她的演藝路發展也十分不錯，出歌出碟，還有不少劇集演出，而且每逢大騷她必定是演出嘉賓之一。

譚嘉儀的《Be With You演唱會2024》。

今日（09/3）譚嘉儀在社交平台上載短片，寫着「打開人生新的一頁」8個字，而且更長文寫上加入TVB 14年的感受，原來是她將以獨立歌手身份重新出發，即變相離開TVB及星夢品牌發展。

譚嘉儀舉辦過不少次個人演唱會。

長文如下：「《打開人生新的一頁》 要離開一個熟悉的地方不容易 ‧‧‧更何況是一個栽培了我 14 年的地方！在這 14 年間所學到的及經歷過的都實在太多！非常感恩公司帶給我的所有！在一次機緣巧合下參加了《超級巨聲3》(很記得當時大學還未畢業）。家人要我兩者兼顧到才放心讓我去)，後來比賽結束後便馬上收到邀約加入公司！隨後曾試過當節目主持及嘗試拍劇，跟不同的前輩及同事學習到很多！雖然當時未算一個正式的歌手，但有這麼多機會嘗試不同的工作是真獲益良多！

直到有年家姐結婚，當時創作了人生第一首單曲【印記】送給她亦正因為這份禮物，令我推出了第一首派台歌曲。從而開始有機會去接觸唱劇集歌，好感恩公司給我這些機會，是劇歌令更多人去認識到譚嘉儀，亦令我終於可以一圓當歌手的夢想！

後來更曾獲得過獎項，這些一切一切都是公司給我的，謝謝。多謝公司的栽培令我成長！多謝所有曾經給我機會的導演監製們！多謝梳化服嘅同事！多謝所有照顧過我的經理人！多謝星夢、TMG！未來我會繼續努力！以獨立歌手身份重新出發，希望帶給大家不同的音樂！同時亦希望大家可以繼續支持我啦，謝謝！」