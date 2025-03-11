百億富貴花旦與老公結婚21周年紀念　曾歷出軌風波轟動全城仍恩愛

現年55歲的前TVB花旦郭可盈與林文龍在2004結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿，兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。日前郭可盈與林文龍迎來結婚21周年，囡囡林天若在IG曬出一家三口的合照，為父母慶祝：「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS」而照片就攝於今年1月林天若15歲生日會，相中所見，一家三口頭貼頭合照，非常溫馨！

郭可盈與林文龍在2004結婚。（IG@khy_official）

兩人育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。（IG@khy_official）

兩公婆亦逐漸淡出幕前，不時去旅行享受人生。（IG@khy_official）

好恩愛。（IG@khy_official）

好Sweet！（IG@khy_official）

日前郭可盈與林文龍迎來結婚21周年，囡囡林天若在IG曬出一家三口的合照，為父母慶祝。（IG截圖）

今年1月林天若15歲生日會。（影片截圖）

愈大愈靚女！（IG@tanialam_ty）

一家三口幸福美滿。（IG@khy_official）

出身富裕的郭可盈，爸爸郭達昌做塑膠廠起家，家族資產逾百億，而港姐出身的郭可盈入行後極速上位，更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦，相反林文龍的知名度就不及郭可盈，所以一直被指是女尊男卑，但兩人無懼外界眼光，2004年正式拉埋天窗。不過2009年5月驚爆疑似林文龍與郭可盈的電話錄音，內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉，更有合照及情信等流出，其後郭可盈陪老公開記招回應事件，林文龍否認偷食，郭可盈亦堅定地表示信任老公，又指被威脅勒索並已報警處理。而郭可盈同林文龍經歷婚外情風波後，感情更勝從前，一家三口樂也融融！

出身富裕。（IG@khy_official）

家族資產逾百億。（IG@khy_official）

慶祝情人節。（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

郭可盈與林文龍激罕以夫妻檔出席公開活動，但就否認密謀復出。（葉志明攝）

郭可盈同林文龍一起食同一個雪糕，即使已經過了20年，但兩人都恩愛如昔。（IG@khy_official）

感情更勝從前！（IG@khy_official）

恩愛。（IG@khy_official）

一家三口不時去旅行。（IG@khy_official）

一家三口住在西貢匡湖居4層獨立屋。（IG@khy_official）