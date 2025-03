百億富貴花旦與老公結婚21周年紀念　曾歷出軌風波轟動全城仍恩愛

現年55歲的前TVB花旦郭可盈與林文龍在2004結婚,婚後育有一女林天若(Tania),一家三口幸福美滿,兩公婆亦逐漸淡出幕前,不時去旅行享受人生。日前郭可盈與林文龍迎來結婚21周年,囡囡林天若在IG曬出一家三口的合照,為父母慶祝:「Happy 21st anniversary! Cheers to more and more loving years together! Love you both LOTSSSS」而照片就攝於今年1月林天若15歲生日會,相中所見,一家三口頭貼頭合照,非常溫馨!

出身富裕的郭可盈,爸爸郭達昌做塑膠廠起家,家族資產逾百億,而港姐出身的郭可盈入行後極速上位,更與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被譽為TVB四大花旦,相反林文龍的知名度就不及郭可盈,所以一直被指是女尊男卑,但兩人無懼外界眼光,2004年正式拉埋天窗。不過2009年5月驚爆疑似林文龍與郭可盈的電話錄音,內容涉及男方在內地拍劇搭上女星董維嘉,更有合照及情信等流出,其後郭可盈陪老公開記招回應事件,林文龍否認偷食,郭可盈亦堅定地表示信任老公,又指被威脅勒索並已報警處理。而郭可盈同林文龍經歷婚外情風波後,感情更勝從前,一家三口樂也融融!

郭可盈與林文龍激罕以夫妻檔出席公開活動,但就否認密謀復出。(葉志明攝)

