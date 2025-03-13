富貴港姐忙湊仔過年前自己剪頭髮　新髮型一原因被老公嫌差少少

現年33歲的富貴港姐張寶兒（Bowie）與43歲的香港先生冠軍袁偉豪（Benjamin）因合作拍攝《打工捱世界II》擦出愛火花，拍拖3年後於2020年結婚，二人聯名以逾6,568萬元購入西貢清水灣傲瀧一個2千多呎連花園複式單位，首期由張寶兒爸爸一炮過給予4千萬，當作結婚禮物。

一家三口。（IG@_bowiecheung）

「袁咕碌」出世後，張寶兒都減少工作。（IG@_bowiecheung）

張寶兒專心湊仔，忙到連頭髮都冇時間剪。（IG：@yogooloo）

2023年張寶兒為老公誕下兒子「袁咕碌」後甚少幕前演出，幾乎做全職媽媽，不時在社交平台分享教子日常。日前張寶兒拍片自爆為湊小朋友，過年前要自己動手剪頭髮，她說：「要告別呢把長頭髮，好耐冇剪！湊圓咕碌時，有一個下午頂唔順太長（頭髮），大約過年前，自己搵把較（鉸）剪喺5分鐘內剪短咗，到依家都好一段時間。」

張寶兒留有一把長髮，佢話太忙之前索性自己剪。（小紅書@張寶兒）

2021年都係短髮。（小紅書@張寶兒）

張寶兒最近終於「扚起心肝」到髮型屋剪髮，還狠心將近腰長髮剪到肩膀上，目測有4、5吋，連髮型屋掃地阿姐都問她會否不捨得，反而張寶兒很雀躍：「唔會，好興奮！唔知袁生咩感覺呢？」

剪咁多捨唔捨得？（小紅書@張寶兒）

做埋染色。（小紅書@張寶兒）

新髮型。（小紅書@張寶兒）

張寶兒又剪又染足足花了幾小時，回家已經9點，袁偉豪安在家中等太太一起吃飯。原預計會聽到美言的張寶兒問老公新髮型如何？袁偉豪反應極冷淡，頭擰擰說：「你剪咗幾個鐘頭，就係剪咗咁咋？！」搞到張寶兒甚為無癮，要求老公重新作答，袁偉豪一臉無奈說：「好睇」，但左看右看後仍忍不住說：「差少少，仲未有嗰種Woo嗰種感覺，可能layer（層次）唔夠」。

老公袁偉豪個樣....。（小紅書@張寶兒）

袁覺得麻麻，老婆就要佢答多次。（小紅書@張寶兒）

袁偉豪覺得冇「Woo」一聲嘅感覺。（小紅書@張寶兒）

袁偉豪之後索性動手為老婆將頭髮整得更蓬鬆，還自稱在「意大利髮型學院畢業」，兩夫妻在鏡頭前大耍花槍，雖然張寶兒整個髮型被老公整亂，笑指老公「原來鍾意呢味」，袁偉豪邊整邊讚：「我鍾意呀老婆，好鍾意，好鍾意咁樣」，聽到「冧滋滋」的張寶兒笑說：「唔緊要啦，反正我好鍾意呢個髮型，今次為自己而剪，唔係為其他人而剪。」

要咁蓬鬆？呢張P圖。（小紅書@張寶兒）

幫老婆整亂個頭。（小紅書@張寶兒）

整都咁都唔嬲。（小紅書@張寶兒）