鄧麗欣演唱會傅穎缺席引網民狂話　拍片哭訴疑似回應事件

鄧麗欣日前舉行《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，尾場以Cookies 7人合體唱出經典歌曲《心急人上》再加《Forever Friends》，不過缺少了傅穎（新名傅寶誼／Theresa）與蒲茜兒（Serena），網上不少人議論紛紛，重提傅穎當年與Cookies其他成員的不和傳聞，今次鄧麗欣演唱會是不是沒有被邀請。

Cookies 7位成員齊齊《心急人上》。（葉志明攝）

有網民在社交平台post出傅穎在內地社交平台直播的片段，片中傅穎哭著地說：「在互聯網，大部分喜歡留言的都是鍵盤俠」，疑似是回應被指沒出席鄧麗欣演唱會的言論。

傅穎喊晒口。（網上圖片）

該網民留言說：「我交代返件事。其實事緣係呢幾日Stephy開個唱，然之後啲人係咁入佢直播間洗版留言問佢點解唔去做嘉賓，問佢係咪冇受邀請。但係事實係Theresa係有受邀，只係因為某啲人、某啲事導致Theresa最後冇去到現場支持。

而呢幾日佢係咁俾海量嘅comment去轟炸，大多數人嘅意思係 話佢同Stephy有問題，所以人哋冇邀請佢，但事實唔係。

我睇佢直播咁耐，今次係佢第一次喺直播喊，係忍唔到嗰種喊。因為佢脾性其實係好tough嗰種。我好了解佢。各位網友手下留情，佢其實好好」