胡杏兒老公李乘德夜店攬女自稱「擁抱者」　被姚子羚箍實留言力撐

視后胡杏兒與老公李乘德(Philip)在2015年結婚,婚後育有三個寶貝仔,一家五口幸福美滿。不過日前有傳媒影到李乘德在52歲生日前夕撇下太太及三個仔,在夜店開Party狂歡,期間更與多名索女親密擁抱,態度熱情,相片流出後即掀起網民熱議!昨日(19日)李乘德在IG以英文發文為「夜店攬女」事件解畫,他自稱「I'm a big hugger. (我是一個大擁抱者。)」並指照片角度非常誤導人。雖然胡杏兒未有留言,但就有讚好老公的Post,而胡杏兒的閨密姚子羚就留言力撐:「Everyone needs a hug~ all of us know that you are a kind and loving person! My dear bro~ 下次我哋都會比(畀)個溫暖嘅hug比(畀)你!」

慶祝情人節。(IG@hakkaphil)

胡杏兒與老公李乘德(Philip)一直恩愛。(IG@hakkaphil)

胡杏兒與老公李乘德(Philip)一直恩愛。(IG@hakkaphil)

粉色吊帶高衩長裙。(IG@myoliemyolie)

盛裝赴宴。(IG@myoliemyolie)

早前一起出席米蘭時裝周。(IG@hakkaphil)

一家五口幸福美滿。(IG@hakkaphil)

一家五口到馬爾代夫度假。(IG@myoliemyolie)

昨日(19日)李乘德在IG以英文發文為「夜店攬女」事件解畫,並配了一張圖片力數擁抱的益處。(IG@hakkaphil)

胡杏兒的閨密姚子羚留言力撐。(IG截圖)

其實日前李乘德生日,胡杏兒與一班好友亦有開Party為老公慶祝,前港姐冠軍劉倩婷曾曬出當晚的照片,並寫道:「Happy Birthday Phil! As u said, 52 is about氣場!you have got it.」相中所見,胡杏兒同李乘德都以全黑打扮上陣,兩公婆一起開心切蛋糕,蛋糕上更有李乘德的Q版公仔,而同場還有王浩信及姚子羚,姚子羚更雙手環抱箍實李乘德,可見兩人感情要好!

日前李乘德生日,胡杏兒與一班好友亦有開Party為老公慶祝。(網上圖片)

姚子羚雙手環抱箍實李乘德,可見兩人感情要好!(IG截圖)

好姊妹!(IG@myoliemyolie)

去年李乘德生日,胡杏兒曬出為老公慶生的照片,但今年就未有出Post。(IG@myoliemyolie)

慶生。(IG@hakkaphil)

Fit!(IG@myoliemyolie)

泳照。(IG@myoliemyolie)

Fit。(IG@myoliemyolie)