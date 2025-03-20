胡杏兒老公李乘德夜店攬女自稱「擁抱者」　被姚子羚箍實留言力撐

視后胡杏兒與老公李乘德（Philip）在2015年結婚，婚後育有三個寶貝仔，一家五口幸福美滿。不過日前有傳媒影到李乘德在52歲生日前夕撇下太太及三個仔，在夜店開Party狂歡，期間更與多名索女親密擁抱，態度熱情，相片流出後即掀起網民熱議！昨日（19日）李乘德在IG以英文發文為「夜店攬女」事件解畫，他自稱「I'm a big hugger. （我是一個大擁抱者。）」並指照片角度非常誤導人。雖然胡杏兒未有留言，但就有讚好老公的Post，而胡杏兒的閨密姚子羚就留言力撐：「Everyone needs a hug~ all of us know that you are a kind and loving person! My dear bro~ 下次我哋都會比（畀）個溫暖嘅hug比（畀）你！」

慶祝情人節。（IG@hakkaphil）

胡杏兒與老公李乘德（Philip）一直恩愛。（IG@hakkaphil）

胡杏兒與老公李乘德（Philip）一直恩愛。（IG@hakkaphil）

粉色吊帶高衩長裙。（IG@myoliemyolie）

盛裝赴宴。（IG@myoliemyolie）

早前一起出席米蘭時裝周。（IG@hakkaphil）

一家五口幸福美滿。（IG@hakkaphil）

一家五口到馬爾代夫度假。（IG@myoliemyolie）

昨日（19日）李乘德在IG以英文發文為「夜店攬女」事件解畫，並配了一張圖片力數擁抱的益處。（IG@hakkaphil）

胡杏兒的閨密姚子羚留言力撐。（IG截圖）

其實日前李乘德生日，胡杏兒與一班好友亦有開Party為老公慶祝，前港姐冠軍劉倩婷曾曬出當晚的照片，並寫道：「Happy Birthday Phil! As u said, 52 is about氣場！you have got it.」相中所見，胡杏兒同李乘德都以全黑打扮上陣，兩公婆一起開心切蛋糕，蛋糕上更有李乘德的Q版公仔，而同場還有王浩信及姚子羚，姚子羚更雙手環抱箍實李乘德，可見兩人感情要好！

日前李乘德生日，胡杏兒與一班好友亦有開Party為老公慶祝。（網上圖片）

姚子羚雙手環抱箍實李乘德，可見兩人感情要好！（IG截圖）

好姊妹！（IG@myoliemyolie）

去年李乘德生日，胡杏兒曬出為老公慶生的照片，但今年就未有出Post。（IG@myoliemyolie）

慶生。（IG@hakkaphil）

Fit！（IG@myoliemyolie）

泳照。（IG@myoliemyolie）

Fit。（IG@myoliemyolie）