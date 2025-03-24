徐子淇御用造型師爆家族遊艇拍攝秘聞　14歲已曝光嫁豪門兩大資質

「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠舉行世紀婚禮結婚，婚後育有兩女兩子。徐子淇嫁入豪門後成為老公的賢內助，鮮有公開露面，每次公開現身都是宣傳公司活動和慈善活動有關。近日有自稱與徐子淇合作過的造型師「Miss Gin」於社交網分享，大爆首次遇見14歲徐子淇的印象。

Cathy。(徐子淇ig)

徐子淇與老公李家誠拍拖出席活動。(小紅書)

徐子淇與老公李家誠拍拖出席活動。(小紅書)

Miss Gin指，對徐子淇第一印象極佳，直指對方乖巧又有教養，她說：「徐子淇14歲在街上被模特兒公司的星探發掘，那時候是我第一次跟她合作，感覺這女孩又乖巧又有教養，果然有嫁入豪門的資質！」

徐子淇與囝囝。（徐子淇IG圖片）

徐子淇與囝囝。（徐子淇IG圖片）

她透露，婚後亦有與徐子淇合作，大讚對方是好媽媽：「後來她結了婚，我們也再有機會合作，她友善大方的本質沒變，還多了一份媽媽的溫柔，教導子女亦很有耐性和方法」。

Miss Gin指徐子淇每次拍攝均會請全體工作人員食飯，一次在家族遊艇上拍攝時，請大家吃她最愛的平民雪條，她說：「每次拍攝，她都會請全體工作人員吃過飽！記得有人次在她的家族遊艇拍攝，她就請我們食"鳳仙”冰條（因為那是她的兒時超愛，是一份情懷）」。Miss Gin分享與徐子淇工作照，徐子淇氣質高貴又靚女，身材極好。她專業地擺Pose影相，笑容滿面，果然敬業！

徐子淇御用造型師分享拍攝秘事。（小紅書）

徐子淇身材好好！（小紅書）

該造型師指首次見徐子淇覺得對方又乖又有教養。（小紅書）