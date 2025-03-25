贖夢｜張家輝斥蔡辛強廟街擺檔cheap　契爺胡楓撐場變翻舊帳

電影《贖夢》今晚舉行首映。（陳幀禎攝）

電影《贖夢》今晚舉行首映，最近張家輝不時分身成「蔡辛強」，又在Threads瘋狂與網民互動，但張家輝接受訪問時，直指十分反對以上舉動，原因係「cheap」，提到Tyson Yoshi與「蔡辛強」互動，張家輝表示：「聽都無聽過，阿強有自己朋友，我比較孤僻，不過識多個朋友都OK。（Tyson話自己隻貓好似蔡辛強）我屋企隻狗都好似蔡辛強。」他又警告大家將來謝票時，不要大叫「蔡辛強」，免得引出危險人物。

張家輝拒透露是否真空上陣。（陳順禎攝）

張家輝為電影唱主題曲，問到會否有國語版，他即說：「你估唔使錢？當音樂唔改，當劉俊謙唔使錢，你估將來唔使還？」劉俊謙在旁表示「唔使還，但都貴」與劉俊謙識於微時的陳法拉，即場踢爆劉俊謙跳現代舞十分好睇。張家輝曾獲「 叱咤樂壇生力軍男歌手」，如今再出歌，網民想推他上頒獎禮，他即耍手擰頭。「唔好搞我啦，真係唔好搞我，我做電影得架啦。」

法拉由外國返港，但因為要照顧小朋友，所以明日就走人。（陳順禎攝）

張家輝介紹劉俊謙畀羅蘭、胡楓認識。（陳順禎攝）

訪問期間，胡楓、羅蘭與連炎輝大駕光臨，張家輝即上前招呼幾位，修哥笑言每次都要捧場，否則會被罵，最好笑修哥一而再表示演唱會要搵埋張家輝，張家輝聞言後表示：「我要休息，呢幾年好攰。」修哥之後大讚張家輝今次選角出色，但偏偏唔搵自己，講起都一殼眼淚，及後連羅蘭都加入圍剿，場面好笑。