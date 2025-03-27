失婚硬漢聚會被摸背搭膊頭　曾自爆婚變人財兩失避談疑出軌前妻

現年60歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列中司徒浩南一角而為人熟識，他在《黑社會2以和為貴》中飾演的「加錢哥」阿武亦十分經典。鄭浩南在2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，但前年他突然自爆婚變，又暗示太太出軌，疑被戴綠帽的他更人財兩失。不過鄭浩南如今似乎已走出失婚陰霾，日前他就相約李婉華（Anita）聚會，李婉華寫道：「Mark哥約食飯，開心認識新朋友，更見返舊老友！銅鑼灣渣男fit人，醉咗!😆😆😆😆」

司徒浩南（鄭浩南飾）「銅鑼灣入面淨係可以得一個浩南。」

「加錢哥」。（影片截圖）

鄭浩南相約李婉華（Anita）聚會。（IG@anitayuenwahlee）

鄭浩南相約李婉華（Anita）聚會。（IG@anitayuenwahlee）

鄭浩南全程笑容滿面，期間坐在他隔離的女士更搭住他的膊頭，有講有笑。（IG@anitayuenwahlee）

相中所見，眾人相約食日本菜，鄭浩南全程笑容滿面，期間坐在他隔離的女士更搭住他的膊頭，有講有笑。鄭浩南前年出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴時突然自爆婚變，表示返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失。之後鄭浩南在生日當日強忍淚水拍片，令不少網民心痛。

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

曾經恩愛。（微博@鄭浩南）

鄭浩南前年出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴時突然自爆婚變。（梁碧玲攝）

鄭浩南透露自己的婚姻狀況有變，打後會留更多時間畀自己，做自己喜歡的事。（梁碧玲）

鄭浩南在生日當日拍片，強忍淚水。（影片截圖）

去年鄭浩南接受《香港01》專訪被問到與前妻的關係時，他即表示：「邊個前妻？我都唔記得呢個人！」更笑言：「你也看得出我尚未平復？我一直也很看淡，一向也喜歡笑！」又唏噓地表示：「想起她來做甚麼？『做乜諗嘢』呢？無謂記着她，記得其他正面的事情更好，記憶系統不要用來記着一些沒用的東西，佔用寶貴的空間！」似乎仍不願多談，但鄭浩南已重新出發，轉戰內地努力發展！

去年鄭浩南接受《香港01》專訪。（專訪影片截圖）

鄭浩南被問及前妻時，即表示已忘記對方。（專訪影片截圖）

似乎仍不願多談。（專訪影片截圖）

同陳秀珠、李婉華聚會。（微博@陳秀珠）

同陳秀珠、李婉華聚會。（IG@anitayuenwahlee）