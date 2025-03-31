奪命提示｜張振朗用下半生幸福拍攝此劇　感激劉穎鏇郭柏妍瞄得準

TVB劇集《奪命提示》前日（29日）於觀塘一商場舉行宣傳活動，劇中一班演員如：張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、區明妙、文偉鴻等人都有出席，眾人以一臉傷加一身拳撃服裝帥氣登場。玩遊戲時劇中兩組情侶的親密度及合拍度都十足，丁子朗先是讓郭柏妍坐在身上做掌上壓，之後劉穎鏇則坐身在張振朗的腰上做sit up，雖然兩位男士都有負重，但也是甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。

張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、區明妙、文偉鴻等人都有出席《奪命提示》宣傳活動。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

張振朗、劉穎鏇及郭柏妍活動後接受《香港01》訪問，張振朗被問到為什麼一見到劉穎鏇及郭柏妍就把外套穿上兼把褸扣扣上，是否怕坐在兩位美女中間，他即笑指：「唔係，成日都見㗎啦佢哋！」劉穎鏇及郭柏妍被問到今個星期輪流對張振朗的下半身展開攻擊，張振朗即嘆氣，但劉穎鏇就表示興奮：「我哋上個禮拜嗰場真係好正啊！」郭柏妍亦興奮地說：「我體會到你嗰個原來都幾爽㗎！咁樣淨係踢落去，又唔使負責任。」劉穎鏇即補充自己沒有踢他：「我未踢過佢！」但張振朗就聽到她們覺得開心就瞬間「嬲爆」了，即表示：「原來都幾爽，呢個幾好笑。你有冇諗下受害者嘅感受啊？」

張振朗、劉穎鏇及郭柏妍活動後接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

張振朗就聽到她們覺得開心就瞬間「嬲爆」。（陳順禎 攝）

雖然張振朗被攻擊，但都有幫郭柏妍說話，表示「佢拍嗰陣時都好緊張」，郭柏妍則表示以為是借位，但原來全部都是認真的：「真係一嘢踢埋去！」劉穎鏇都表示：「所以我哋打戲全部都好認真㗎！」張振朗就笑指自己是用下半生的幸福來拍劇：「我真係攞咗我嘅下半生嘅幸福嚟拍呢一套劇㗎！」

雖然張振朗被攻擊，但都有幫郭柏妍說話。（陳順禎 攝）

張振朗就笑指自己是用下半生的幸福來拍劇。（陳順禎 攝）

郭柏妍被問到於劇中一下子踢張振朗時會否害怕時，她即指很怕：「雖然依家話好似好爽咁樣，就係因為播出街呢佢冇事啊嘛，咁所以咪爽！但係嗰一下係我真係唔夠膽踢落去。因為佢個機呢擺得好底，咁所以就係一定要踢得中。」

郭柏妍被問到於劇中一下子踢張振朗時會否害怕時，她即指很怕。（陳順禎 攝）

而劉穎鏇就笑指當日是同一天拍完餵提子及「玩蟹」一幕：「記得係同一晚佢拍哂嘅，即係由個廳餵佢食提子，用佢只腳幫佢餵返佢食提子，跟住再食意粉啦。跟住先至去到間房度嗰段，其實我記得我哋拍緊嘅時候係一路諗緊件事，覺得好正嘅，因為會可以令到大家有好多誤解出現，有好多搞笑嘅位。」所以結果出來都見到大家是享受的。

劉穎鏇就笑指當日是同一天拍完餵提子及「玩蟹」一幕。（陳順禎 攝）

張振朗被問到被兩位輪流攻擊怎樣看時，他就發覺自己幾捱得：「我都係一個幾堅強嘅人啦！即係完全都冇事仲企落喺度仲同大家做到訪問嘅，咁當然我都要多謝兩位對手啦。」張振朗都非常感激劉穎鏇及郭柏妍「瞄得好準」，沒有傷到他下半生。

張振朗被問到被兩位輪流攻擊怎樣看時，他就發覺自己幾捱得。（陳順禎 攝）

張振朗都非常感激劉穎鏇及郭柏妍「瞄得好準」，沒有傷到他。（陳順禎 攝）

另外亦有不少網民都討論張振朗拍這套劇集，到底要與女朋友報備多少次，是否每指一個親密的鏡頭就要報備一次時，他即表示「咁唔使嘅」。張振朗笑指如果真的每個親密鏡頭就要報備的話，電話費會很貴：「冇嘅，大家都係做呢行大家都明白嘅，大家都respect大家做緊嘅嘢，好支持大家！」