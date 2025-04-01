飲茶｜家英哥 Liza 姐每年製作「羅」蔔糕 秘方來自家英哥媽媽

《飲茶》昨晚（31 日）播出的第六集，首款主題為蒸點，三位主持人走訪了多間酒樓，品嚐各式各樣的蒸點，從懷舊經典到獨特創新，甚至還有素食選擇。家英哥和 Fabi 來到了樂茶軒，品嚐了一系列精緻的素食點心，包括素食牛肉球、黑松露燒賣、翡翠粉果和素蠔皇鮮竹卷。每一道菜品都色香味俱全，讓人垂涎欲滴。Fabi 看到這些素食點心，回憶起自己曾經茹素多年。Fabi 曾鑽研無蛋奶素食甜品，為過敏及素食者帶來更美味健康的選擇。至於今晚（1 日）播出的第七集，主角則是煎炸點心。三位主持不僅介紹了香港傳統的煎炸點心，還親身觀摩了炸雲吞的製作過程，讓觀眾們了解到每一道點心背後的用心與工藝。

4 家英哥和馮盈盈試食蒸排骨。

而明晚（2 日）播出的第八集，三位主持則聚焦於腸粉和糕點，深入探討香港飲茶文化中腸粉所佔據的重要地位。他們不僅介紹了傳統腸粉的魅力，還品嚐新派腸粉。家英哥和 Fabi 來到頂好海鮮酒家，請到了張本立（Billy 哥）來介紹四大腸粉，包括牛肉、叉燒、蝦和上素腸粉。接著，家英哥和馮盈盈來到酒家品嚐蒸蘿蔔糕。家英哥透露，每年他都會與「阿姐」汪明荃（Liza）一起製作蘿蔔糕，而這道美食的秘方則來自他的媽媽。Liza 姐曾接受媒體訪問時提到，自從羅媽媽去世後，家英哥每逢過年都會特別掛念媽媽，因此 Liza 姐開始學習製作蘿蔔糕，以此來懷念母親的味道。隨著農曆新年的臨近，阿姐汪明荃會製作蘿蔔糕送給家人和朋友，甚至曾經做過 70 底蘿蔔糕，名副其實地成為「羅」蔔糕一姐！