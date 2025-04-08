親民視帝遇小粉絲合照一反常態　無視對方直行直過遭狠批：咁大牌

48歲的TVB視帝陳山聰近年可謂家庭、事業兩得意，與現任太太何麗萍（Apple）於2019結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），一家三口美滿幸福，為了給予妻兒最好的，陳山聰專心拼搏事業，成為圈中公認的「愛妻號」和「廿四孝好爸爸」，形象顧家。在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，陳山聰更憑劇集《金宵大廈》贏得「最佳男主角」，登上事業高峰。除此之外，陳山聰近年給人「Nice Guy」形象，基本上每次被粉絲、市民野生捕獲都有求必應，但近日，他與另一視帝張振朗現身商場時，卻被拍到無視一位小粉絲的合照請求，全程直行直過，引起網民熱議，甚至狠批他大牌。

在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，陳山聰更憑劇集《金宵大廈》贏得「最佳男主角」，躋身視帝之列，登上事業高峰。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰一家三口美滿幸福，早前傳出他與太太婚姻亮起紅燈，陳山聰即出po粉碎傳聞。（IG@joelshanchung）

陳山聰近年給人「Nice Guy」形象，基本上每次被粉絲、市民野生捕獲都有求必應。(小紅書)

陳山聰日前出席劇集宣傳活動時，卻被拍到無視一位小粉絲的合照請求。（資料圖片/梁碧玲攝）

從網上片段可見，陳山聰與張振朗當日是為新劇《奪命提示》宣傳，兩位視帝在工作人員保護下現身商場，當時二人正在交談，期間一名學生粉絲興奮上前想與陳山聰合照，但後者竟一反常態，直接無視對方，彷彿置身「平行時空」，被當透明的小粉絲當場愣住，一臉尷尬露出「O嘴」表情，而陳山聰則繼續與張振朗密密斟。 片段引起網民熱議，不少人留言批評：「直行直過，咁大牌？」、「不要追星、失望」、「很不禮貌吧？拒絕也可以說一聲不好意思什麼的吧？就這樣裝沒看見很不禮貌」。

陳山聰與張振朗當日是為新劇《奪命提示》宣傳。（小紅書截圖）

期間一名學生粉絲興奮上前想與陳山聰合照。（小紅書截圖）

陳山聰竟然當對方透明。（小紅書截圖）

直行直過，小粉絲一臉O嘴。（小紅書截圖）

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引起網民熱議。（小紅書截圖）

翻查資料，原來陳山聰早有前科。早兩年他在內地拍攝劇集《反黑英雄》時，有網民發文抱怨，指在深圳偶遇劇組時，曾熱情向陳山聰打招呼並禮貌地請求合照，但對方卻裝沒聽見，最終由助手出面拒絕。該網友更批評他「全程冷臉，目中無人」，事件一度引起熱議。 當時陳山聰得知後親自留言回應，幽默表示：「Hahahaha，究竟發生甚麼事情？甚麼大譜?要跟誰道歉？我在門外等候了兩小時才能拍攝！真的不好意思了。」有人解釋有網民未能合照，所以發文抱怨，陳山聰回應：「哦明白了！如果是我也抱怨的。」並承諾「下次再叫我拍吧」，才成功平息風波。

被揭早有「前科」。（小紅書截圖）

陳山聰（IG@joelshanchung）

陳山聰（IG@joelshanchung）

陳山聰（IG@joelshanchung）

陳山聰（IG@joelshanchung）