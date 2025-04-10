前TVB女神主持30歲生日見面會現黃牛黨　$2288門票竟被炒至呢個價

由泰國通胡慧沖主持的無綫旅遊節目《冲遊泰國》播出以來一向深受觀眾歡迎，而該節目的嘉賓主持，混血泰國女星鄺玲玲亦極具人氣，深得一眾網民的喜愛。鄺玲玲出生於香港，為中泰混血兒，父親是香港人，母親來自泰國加拉信府。鄺玲玲從小在香港觀塘區秀茂坪邨長大，就讀本地小學和中學，直至17歲回泰國繼續升學。後來，鄺玲玲因獲選為孔敬年度考宣光小姐而走紅。鄺玲玲不僅外貌出眾，演技上也得到廣泛的認可，2018年畢業後她參加了泰國第3電視台的試鏡，並成為旗下藝人，曾獲「年度突破演員」等獎項。

鄺玲玲與胡慧沖。(IG圖片)

鄺玲玲。(IG圖片)

鄺玲玲。(IG圖片)

鄺玲玲擁有深邃五官，其混血外貌相當出眾，她早前因出演GL劇《我們的秘密》飾演醫生Fahlada一角而爆紅，更被封為「泰國GL女神」。鄺玲玲的魅力不止遍及整個泰國，就連香港都有大批粉絲，IG followers直迫230萬。5月11日是鄺玲玲30歲生日，她將會於正日生日當天回港在酒店舉行見面會。

今日有報道指鄺玲玲是次生日見面會掀起一股炒飛熱，原價$2288的入場票在內地竟有黃牛炒價最高$17900，相當誇張。除了不起2288入場票，還有$1588的票價，但見座位分配圖，基本上近9成座位為$2288門票，只有1成座位是$1588。很多鄺玲玲粉絲都留言表示票價幾貴都要買飛入場支持她，不過昨日官方消息一出，已有內地黃牛黨列出炒價票價，頭十排的票價，已由原本的$2288，升至$10000至$17900，大量入場票落在黃牛黨手上，令不少粉絲感到失望。

鄺玲玲曾與胡慧沖拍《沖遊香港》節目。（TVB）

鄺玲玲好靚女。（IG@linglingkwong）