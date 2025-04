華姐冠軍失戀靠阮兆祥陪伴　46歲仍單身以嫁人妙論生意蝕本都照做

46歲華姐冠軍廖碧兒和54歲有蘭茜近年甚少現身公仔箱,最近應邀為阮兆祥、梅小惠和江欣燕主持的清談節目《友乜唔講得》做嘉賓,明晚(13日)播出一集,主題圍繞「藝人轉型」。小惠及欣欣自揭曾分別轉型市場推廣及售賣磁性首飾小生意;至於透過「十九區業餘歌唱比賽」入行的祥仔,透露當年的獎品是電台歌星藝員合約,但由於沒有太多工作, 與祥仔同屆的冠軍得主李克勤即建議他報讀DJ 訓練班。祥仔憶述當年任職電台 DJ 期間,先後獲得出唱片及演出《歡樂金宵》(EYT)的機會,不過當祥仔向電台高層請假錄影 EYT時,對方卻講了頗為難聽的說話:「睇你個樣都好似鄧英敏同羅浩楷咁玩屎玩尿。」小惠聞言即搞笑謂:「咁衰?踩你唔緊要,踩兩位前輩緊要呀!」祥仔則笑言全靠該名高層激勵,令他知道要更加努力做出成績。

廖碧兒原來好鍾意小朋友,大學時讀Pre-med,都係為咗大個咗可以醫小朋友。

廖碧兒和蘭茜亦分別轉型做紅酒生意及行政/藝術方面的工作。現時於法國擁有酒地、在智利擁有酒莊的碧兒,與祥仔因拍攝《皆大歡喜》成為好友,碧兒笑言 2008 年失戀期間,全靠祥仔的陪伴才撐過去,並因而開啟了屬於她自己的紅酒之路:「嗰時我想要散吓心,我記得去咗加拿大拍電影,但落大雪拍唔到,我哋(我同祥仔)就飛咗去美國一日遊;我係喺美國開始有釀酒念頭先,嗰時原本我好唔開心,但去到嗰度覺得 everything is so beautiful,仲好有希望。」小惠笑說:「隔籬係阮兆祥都好有希望?」廖碧兒解釋:「佢搞笑吖嘛,令到我好開心。」

碧兒又自揭本身並不喜歡飲酒,當初走去釀酒除了是想調製出自己喜歡的味道,亦是真心想做善事,一切來得低調,直到她釀的酒獲得獎項肯定、有愈來愈多人知道她有釀酒後,質疑之聲因而響起,碧兒亦在那刻決定要正式學品酒。「開始有人judge我:『吓佢識架咩?』咁我就去學番 WSET 嗰啲(Wine & Spirit Education Trust)。其實 Blind tasting 我好驚,要知咩提子咩年份。」雖然經歷了這麼長時間的釀酒之路,有酒地兼有酒莊,但碧兒卻強調釀酒並不賺錢,並以「嫁人」做比喻:「等於你結婚,你好難話嗰個人係投資,你係蝕都好,你都會同佢結架嘛,我係蝕架!」

談到當年拍攝《皆大歡喜》,小惠笑言很多人都聞「碧兒」色變:「我哋一睇到rundown 有你個名已經好驚,見到有碧兒企喺度都未驚住,但如果『吓?佢有兩句架!』就...你有冇發現排戲時,我哋都盡量避開你,叫你同文龍講啦、同愷威講啦,我哋就盡量退,因為驚要補 Shot。」不過小惠都有幫口指碧兒很努力,她與祥仔亦異口同聲指當年劉愷威確實幫了碧兒很多,小惠說:「佢放食飯就會捉住愷威對對對,愷威又好有心,當然會畀我哋笑(緋聞)啦,但真係覺得佢哋好有情有義咯。」

蘭茜自爆幫曾志偉最唔適應一件事

本周另一嘉賓蘭茜,雖然表面坐擁「刨西瓜」天花板實力、綜藝感爆燈,私底下其實內涵滿滿,除了懂得畫國畫、坐擁多年 team building 規劃經驗,還對考古學及博物館文化甚有研究。蘭茜在節目中除了會娓娓道來相當有趣的國畫藝術苦與樂,還會大談為無綫總經理曾志偉先生處理行政工作時最不適應的事情過。