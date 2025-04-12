59歲視后初出道獲力捧即做女主角　坦承心態高傲非主角不演

視后鄧萃雯近來參加內地綜藝節目《乘風2025》（《乘風破浪的姐姐》）引起不少關注，人氣再次急升。然而，在播出的最新一集節目中，她就分享自己曾有一段時間很高傲，除了演女主角之外其他都不願意出演，直到26歲那年她做出了一個重大決定，令她褪去當初的浮躁，學會放下沉澱嘗試不同的可能性。

鄧萃雯近來參加內地綜藝節目《乘風2025》引起不少關注。（微博圖片）

鄧萃雯在節目中嘗試不同唱跳舞台。（鄧萃雯微博圖片）

鄧萃雯在1984年從TVB藝員訓練班畢業後就備受力捧，首次拍劇就獲安排擔正女主角，與萬梓良合作劇集《薛仁貴征東》大受歡迎，之後都在多部劇集出演女主角，早已成為家喻戶曉的大明星。在當時，她始終抱着一個高傲的心態，除了女主角之外其他角色都不願意接演，但直到26歲那一年，她與TVB正式完約，決定停下演藝工作走去讀書，遠赴美國修讀室內設計，正因為讀書令她心態上有所改變，她在節目中表示：「因為進娛樂圈我覺得是有點迷失，因為我一出來就是女一號，你就會升你就會飄起來，你就會覺得其實很了不起。我以後不要演配角，我以後不願意當甚麼，我真的有這個想法的，但去讀了書之後就飄回來坐在地上了，（好明智的選擇）對，我不想有一天公司不要我了，不捧我了，我就甚麼都不是，我覺得這個就是我要離開的（原因）。」

鄧萃雯首次拍劇就擔正做女主角，同萬梓良合作拍攝劇集《薛仁貴征東》。（影片截圖）

鄧萃雯曾有一段時間很高傲。（微博圖片）

當讀完書回來之後，鄧萃雯的心態有了很大的改變，甚至亦不介意接演一些連角色名字都沒有的劇集：「我回來之後更好，因為那個時候我開始放得開，所有的甚麼收視率，是不是女一，我都不在乎了，我就回來當個演員，四線五線都演過，演媽媽，我有一個角色連名字都沒有，反而叫我遇到很多好的劇本，就開始有《我和春天有個約會》、如妃娘娘。」心態上的改變，確實令她的戲路有更多選擇，演技亦成熟許多，更憑劇集《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》連奪兩屆視后殊榮，成為香港首位「冧莊視后」。

鄧萃雯主演劇集《我和春天有個約會》大受歡迎。（劇照）