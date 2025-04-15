奪命提示｜陳山聰解釋當日非黑面對粉絲　翹手走人係有原因

TVB劇集《奪命提示》日前（13日）於紅磡一商場舉辦的宣傳活動，男主角之一的陳山聰也有出席活動。上星期播出的集數中，有一幕是陳山聰與劉佩玥的激烈床戰，當中劉佩玥的頭更撞到燈罩，陳山聰活動後接受《香港01》的訪問，即笑指「唔止撞到個頭，撞到個膝頭啊」。而這個搞笑場面，其實亦是劇情的安排，而且有一些是沒出街的：「其好似剪咗少少啲激嘅冇出到。」

TVB劇集《奪命提示》日前於紅磡一商場舉辦的宣傳活動。(梁碧玲 攝)

上星期播出的集數中，有一幕是陳山聰與劉佩玥的激烈床戰，當中劉佩玥的頭更撞到燈罩。(梁碧玲 攝)

陳山聰被問到有關上星期天水圍活動黑面面對粉絲的當時情況，他即解釋當日的情況是怎樣：「嗰日就唔係收工，嗰日其實我哋係趕緊去宣傳活動，咁我同振朗兩個已經盪失咗路好耐，因為去天水圍好驚遲到。啱啱一出嚟嘅時候，個保安就話快啲遲到啦，要去啦咁樣。咁有個小粉絲真係揾我影相，我已經同佢講，其實我好禮貌同佢講，我話『唔好意思，我哋好趕！我轉頭先同你影啦。』咁可能就係咁樣俾人影一張相。」原來當日發生了這樣的一個小插曲，陳山聰原來有向小粉絲表示自己趕時間，亦有向小粉絲表示等會再拍，但就因為被拍下照片而被誤會黑面。

陳山聰無視粉絲合照要求，當對方透明，直行直過，引起網民熱議。（小紅書截圖）

陳山聰被問到有關上星期天水圍活動黑面面對粉絲的當時情況，他即解釋當日的情況是怎樣。(梁碧玲 攝)

陳山聰繼續說當時發生的事情，他解釋翹手的原因其實是因為冷：「咁我翹手呢，就因為我哋好凍嗰日，所以就係咁樣影一張咁嘅相。」他亦表示以後會多加留意，即使有多趕時間都照樣答應他們的要求。因為其實在活動後，藝人們都會盡量滿足到場支持的粉絲，配合他們的要求，例如合照及簽名等。但經過上次的事件後，陳山聰表示自己回去也有思考：「我自己都返去諗，其實如果下次就算趕都好啦，一個唔係話咁影響嘅話，就幫佢影咗先啦，因為我哋嗰日真係心急，好驚遲到。」