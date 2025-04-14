TVB上位小生為慳錢北上做手術　生無可戀：鬼叫我窮

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場的30歲林正峰，早前於內地古裝劇《宛妃傳》中升呢做男主角風頭一時無兩。他不諱言做藝人收入不穩定，一人打5份工幫補，更嫌香港醫療費太貴北上做手術。



林正峰曾受訪透露出身單親家庭，小時候要申請綜援，家境貧困。（IG@niklas_lamcf）

林正峰近年備受力捧。

林正峰獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

林正峰曾受訪透露出身單親家庭，小時候要申請綜援，家境貧困。(林正峰提供)

林正峰以「就算是香港藝人也會來內地做的事，內地與香港在這方面差距這麽大？」為題發文，在小紅書上載影片，見到他剛收工就要趕往深圳，他表示早前就剝了兩隻牙，總消費只是630元，而香港剝1隻都需要700至2500元：「我很幸運不需要拔智慧齒，因為在香港是另一個收費，我問過牙醫朋友，在香港拔1隻智慧齒就要5千，如果要開刀的話更要8千元。早前我朋友在深圳拔智慧齒，費用只是700元，相差超過10倍，所以我也決定要來深圳，誰叫我窮？」

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰直擊睇牙過程，入手術室躺下，由於他的骨頭太硬，片中可以看到醫生出盡九牛二虎之力剝去兩隻牙，林正峰都相當痛苦，完成後表現得出生無可戀的表情，但成功省下大筆金錢算是值得。

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰獲指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）