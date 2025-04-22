奪命提示｜陳山聰密密接job賺學費拒認怪獸家長：好過睇電視

TVB劇集《奪命提示》今周已經進入結局篇，昨日（21日）一班演員於油塘一商場出席宣傳活動，劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲，陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋，以最短取勝。而丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋，三對情侶中，以陳山聰和劉佩玥吃到最短勝出。

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

劇中三對情侶分別穿著婚紗到現場大玩默契遊戲。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰和張振朗先用腰力把盒內的乒乓球甩出來，之後就分別要和「另一半」劉佩玥和劉穎鏇吃百力滋。(梁碧玲 攝)

丁子朗一對，先要做仰卧起坐10次，再和郭柏妍吃百力滋。(梁碧玲 攝)

陳山聰活動後接受《香港01》訪問時被問到日前快閃馬來西亞會否「太chur」，他則笑指：「愈chur愈好啊，搵學費啊！見到Jaco愈黎愈大個，我覺得開心嘅！」他更指最近市道不好之下還有登台的工作已經很開心。

陳山聰笑指快閃馬來西亞唔會chur。(梁碧玲 攝)

至於被問到去柬埔寨工作，會否擔心安全問題時，他則指自己去的地方是金邊：「金邊其實好安全，同埋啱啱金邊我哋落機嗰日就係習大大（習近平）到嗰日，所以係更加安全。」除了因為習近平與他是同一天到外，他其他時間都是在酒店裡面，所以不擔心安全問題。

陳山聰去柬埔寨工作唔擔心安全問題。(梁碧玲 攝)

陳山聰同習近平同一天到達金邊。(梁碧玲 攝)

陳山聰早前因為眼睛出現問題而要去做手術，他親解已經是第二次復發，上星期宣傳的時候已經出現問題，但經過化妝師的幫忙後，已經不是太顯眼：「其實已經入面發炎發得好勁，嗰日化完妝之後更加污糟，因為過幾日就要飛，咁就即刻第二朝去醫務所揾醫生，咁就即刻做咗個小手術。」他透露自己其實每年都會復發一次，連醫生都指沒有辦法，只可以自己勤於洗眼就好了。

陳山聰早前因為眼睛出現問題而要去做手術，他親解已經是第二次復發，上星期宣傳的時候已經出現問題，但經過化妝師的幫忙後，已經不是太顯眼。(梁碧玲 攝)

陳山聰更透露自己其實每年都會復發一次。(梁碧玲 攝)

陳山聰提到「要搵學費」，被問到是否仔仔Jaco要學太多東西時，他笑指：「因為佢而家K2，咁嚟緊就K3，咁好快就上小學，咁上小學你知啦，就唔同而家咁自由咁少功課，咁都希望佢喺英文啊，數學啊同埋一啲課外活動裏面可以預知預早可以打到個底先。」而陳山聰亦安排了不少的活動讓他去學，例如：打鼓和舞獅等，被問到會否擔心被指是怪獸家長時，他則說自己絕對不是：「我絕對唔係怪獸家長，因為呢其實佢K1呢，佢而家K2呢佢系早上三個鐘，十二點後佢一路就free，所以我覺得每一日抽一個鐘頭畀佢學嘢，其實係好過佢坐喺屋企睇電視。」他指自己外出工作的時候，兒子Jaco通常都在家看電視，所以看他好動就讓他去學多一點東西。

陳山聰提到「要搵學費」係因為仔仔。(梁碧玲 攝)