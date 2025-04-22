傳鄭中基離婚內幕因未斬纜　膽養費出手太低余思敏堅持法庭解決

鄭中基（Ronald）與余思敏（Sammie）在2011年奉女成婚，結婚13年驚傳離婚，鄭中基被影到現身家事法庭，疑為離婚事宜及子女撫養權循法律途徑解決。4月22日有傳媒報導指有二人離婚內幕，鄭中基贍養費每月僅願付8,000元。



余思敏鄭中基IG互相unfollow 早在2月傳出婚變正辦離婚消息

鄭中基與余思敏育有兩名子女（IG：@tinyeyes39）

2011年鄭中基被爆出女友余思敏（Sammie）未婚懷孕，同年10月升爸爸，更短期內迎娶女友。（IG@tinyeyes39）

余思敏與一對仔女慶祝生日的照片留言耐人尋味。（IG@sammieyucm）

TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於4月15日現身灣仔法庭，據知二人正辦理離婚手續。（YouTube影片截圖）

質問記者！（YouTube影片截圖）

多謝關心！（YouTube影片截圖）

鄭中基與余思敏育有一子一女，早年一家四口相當恩愛不時曬家庭樂。去年8月鄭中基突然宣佈與合作10年的經紀人何慶湘終止合作，指對方「工作及道德操守有問題」，又自爆有情緒問題，會在太太余思敏（Sammie）陪伴下到美國參與戒酒療程。至今年2月傳出兩人正辦理離婚手續，余思敏上月45歲生日時暗示重新開始：「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」僅分享與子女一起吹蠟燭慶生的合照，兩公婆更已互相取消關注對方的社交網。

余思敏曾表示，自己不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚，但緣分令她遇上鄭中基。（IG@sammieyucm）

報導指去年被公開解聘一直「深潛」的何慶湘，已轉職到一間電影公司工作，但私下一直還有幫鄭中基手，赴美前最後演出仍陪在RONALD左右，成為離婚導火線。報導指，出身於富有家庭居於豪宅的鄭中基，至離婚一刻只付每位小朋友每月8,000元贍養費，是因為鄭東漢下令兩名孫兒要跟鄭家所致，余思敏向友人呻單是一對子女的學費每月已逾萬元，另外仍有補習費、興趣班、日常費用等等完全無法應付。報導指由於鄭中基出手太低兩人無法得到共識，結果鬧上法庭。

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基與父親鄭東漢。（視覺中國）