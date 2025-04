傳鄭中基離婚內幕因未斬纜　贍養費出手太低余思敏堅持法庭解決

鄭中基(Ronald)與余思敏(Sammie)在2011年奉女成婚,結婚13年驚傳離婚,鄭中基被影到現身家事法庭,疑為離婚事宜及子女撫養權循法律途徑解決。4月22日有傳媒報導指有二人離婚內幕,鄭中基贍養費每月僅願付8,000元。



余思敏鄭中基IG互相unfollow 早在2月傳出婚變正辦離婚消息

鄭中基與余思敏育有兩名子女(IG:@tinyeyes39)

2011年鄭中基被爆出女友余思敏(Sammie)未婚懷孕,同年10月升爸爸,更短期內迎娶女友。(IG@tinyeyes39)

余思敏與一對仔女慶祝生日的照片留言耐人尋味。(IG@sammieyucm)

TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於4月15日現身灣仔法庭,據知二人正辦理離婚手續。(YouTube影片截圖)

質問記者!(YouTube影片截圖)

多謝關心!(YouTube影片截圖)

鄭中基與余思敏育有一子一女,早年一家四口相當恩愛不時曬家庭樂。去年8月鄭中基突然宣佈與合作10年的經紀人何慶湘終止合作,指對方「工作及道德操守有問題」,又自爆有情緒問題,會在太太余思敏(Sammie)陪伴下到美國參與戒酒療程。至今年2月傳出兩人正辦理離婚手續,余思敏上月45歲生日時暗示重新開始:「Happy Birthday to me. Start a new chapter.」僅分享與子女一起吹蠟燭慶生的合照,兩公婆更已互相取消關注對方的社交網。

余思敏曾表示,自己不是有目的去結婚生仔,未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚,但緣分令她遇上鄭中基。(IG@sammieyucm)

報導指去年被公開解聘一直「深潛」的何慶湘,已轉職到一間電影公司工作,但私下一直還有幫鄭中基手,赴美前最後演出仍陪在RONALD左右,成為離婚導火線。報導指,出身於富有家庭居於豪宅的鄭中基,至離婚一刻只付每位小朋友每月8,000元贍養費,是因為鄭東漢下令兩名孫兒要跟鄭家所致,余思敏向友人呻單是一對子女的學費每月已逾萬元,另外仍有補習費、興趣班、日常費用等等完全無法應付。報導指由於鄭中基出手太低兩人無法得到共識,結果鬧上法庭。

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係,並指對方工作和道德操守有問題,但有指二人一直未斬纜。(Facebook@Ronald Cheng 鄭中基)

鄭中基與父親鄭東漢。(視覺中國)