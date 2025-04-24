古天樂無否認發哥加盟《城寨》前傳　盼電影3年後成功大換血

《送院途中》今晚舉行首映。（梁碧玲攝）

《送院途中》昨晚舉行首映，卓韻芝、古天樂、游學修、袁澧林、潘燦良等人均有出席，潘燦良表示之後會有特別包場予聖若翰救傷隊，到時亦可能會謝票，古天樂表示亦會參與。對於早前有content farm指他因眼疾而退出娛樂圈，古天樂表示：「誤傳啫，content farm啲嘢唔好睇咁多，content farm真係好無聊先會睇。」

卓韻芝早前在訪問中稱袁澧林在《送院途中》演出初期戰戰兢兢，劇組本打算換人，袁澧林表示未聽聞，但當時表現確未如理想。（梁碧玲攝）

古天樂出席講座時，提到電影行業需要換血，更指在2028年至2030年不換血，未來日子都不好過。他今日再解釋︰「希望係2028年之前，其實唔止我哋台前幕後，觀眾都需要做準備，市場都要適應緊。疫情之後，同埋呢一、兩年經濟環境轉變，成個市場都改變緊。唔止香港，全球電影市道都唔好，因為串流平台興起，同埋短視頻，大家睇嘢冇耐性，我覺得係時候要去改變同觀眾要去適應。我覺得2028年係初步接洽點，仲有2年係正式衝刺期，唔止香港，全球都要咁做。」

杜Sir 70歲大壽生日會，原來是古天樂安排。（梁碧玲攝）

游學修透露電影《小朋友齊打交》有望今年內開拍。（梁碧玲攝）

早前郭富城在活動上透露《九龍城寨之龍頭》將會有巨星加盟，又指發哥適合，問到是否屬實，古天樂表示：「暫時冇回應。」另外，提到好友鄭中基疑似辦理離婚手續中，古天樂表示大家應給予空間：「有同佢通電話，我話等件事⋯⋯你settle down晒我哋再食飯，呢段時間等佢處理晒啲嘢先。」