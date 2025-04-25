謝霆鋒演唱會｜17歲伴奏結他手一夜爆紅　起底勁有料係音樂界新人

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》於昨晚（24/04）在啟德體育園主場館舉行，一首首金曲《不要說謊》、《邊走邊愛》、《無聲仿有聲》、《玉蝴蝶》、《潛龍勿用》、《活著VIVA》實在是陪伴住一代人成長，演出前奏時已迅即點燃全場！



謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》於昨晚（24/04）在啟德體育園主場館舉行，事後好多人都好奇相中的小妹妹Dale是誰。（資料圖片）

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》開場！氣氛好好呀！（資料圖片）

「佢係邊個？」

除了多首經典金曲，謝霆鋒與樂隊的電結他手們的互動也相當值得留意，有吳林峰、王雙駿、Jason Kui、恭碩良等知名音樂人助陣之餘，在一群Man到爆之中的rock友中站着一位同樣充滿rock味的妹妹。不少入場觀眾都留意到這位與別不同的結他手，紛紛在網上追問她是誰？

有網民在threads上開post討論，讚歎：「17歲幫Lemon伴奏打敗99%香港人」，其實佢叫Dale。（資料圖片）

17歲幫謝霆鋒伴奏

有網民在threads上開post討論：「好型！有冇人知佢Instagram？」更有網友讚歎：「17歲幫Lemon伴奏打敗99%香港人」、「佢tone music fest有上埋亞博」其實這位結他人叫做Dale，正如大家的猜測一樣，她今年只有17歲，但實力一點不能小看！

結他手Dale幫謝霆鋒演唱會伴奏之後，一夜爆紅。（IG@dale626_）

Dale曾於尖沙咀busking，有冇人睇過？（IG@dale626_）

Dale曾於尖沙咀busking，有冇人睇過？（IG@dale626_）

師承音樂人 演出經驗豐富

皆因她師承香港結他手兼叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎得主范梓謙（Teddy Fan）。小小年紀，其實Dale演出經驗已經好豐富。她曾在Tone Music Festival亮相，並與多位年輕歌手合作，包括Tyson Yoshi、Moon Tang、楊雅文（THAIMAY）等，而且她也是女團Lolly Talk在Star Hall演唱會的指定結他手之一，也是眾多網民認出她的原因之一。

有網民在threads上開post討論謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》，讚歎：「17歲幫Lemon伴奏打敗99%香港人」，其實佢叫Dale。（資料圖片）

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》勁多人睇。（資料圖片）

私底下有可愛一面

Dale不僅結他技藝出眾，還擅長鋼琴演奏及編曲。此外，她在Instagram上也時常分享生活點滴。據報，她還會打高爾夫球、烹飪等活動，興趣相當多元化，又難怪會受到網民喜愛。17歲就已經與謝霆鋒同台演出，可說是前途無可限量。有冇公司諗諗佢，簽佢出道？

結他手Dale都有可愛一面。（IG@dale626_）