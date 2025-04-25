余香凝與鄭中基無聯絡　被問對方是否好有女人緣一個反應超真實

鄭中基 （Ronald）早前被指與經理人何慶湘搭上，傳聞謠言滿天飛。不過日前就驚爆與結婚13年的余思敏（Sammie）正辦理離婚手續，令外界嘩然，鄭中基更被影到現身灣仔家事法庭，疑為離婚事宜及子女撫養權循法律途徑解決。其後有傳媒爆出離婚內幕，指鄭中基每月僅願付8,000元贍養費，余思敏覺得根本不夠應付小朋友日常開支，於是鬧上法庭。

余香凝曾經與鄭中基合作拍攝ViuTV劇集。

《暖男爸爸》的余香凝（Jennifer）今日（25/4）現身尖沙咀出席品牌快閃活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋拍完劇之後，大家都冇聯絡。而任何人嘅家事就唔想講太多，但就有為每一個家人去祈禱。（同鄭中基相處，覺唔覺得佢好有女人緣？）其實純粹喺演員上交流，佢係一個好演員，大家喺角色上係有好深嘅研究。（佢係咪好多異性鍾意？）嘩，我覺得現場又好正常咁工作，又冇話特別傾得多偈。我都係多同導演傾偈。（點解唔敢同佢交流？）因為佢係前輩嘛，加上嗰陣時我未有小朋友，所以遇到係前輩我都會好驚，唔敢傾偈，會覺得自己細個，但自從做咗媽咪之後先夠膽同前輩傾偈。（你睇到單新聞會唔會驚訝？）其實都唔方便講人哋屋企嘅事，我會幫佢哋祈禱。」

余香凝表示同鄭中基拍完劇再沒有聯絡。（葉志明攝）

法庭裁決贍養費數目時，會將男方收入、支出、其他資產等納入考慮因素。（TVB）