余香凝與鄭中基無聯絡　被問對方是否好有女人緣一個反應超真實

撰文：吳子生
出版：更新：

鄭中基 （Ronald）早前被指與經理人何慶湘搭上，傳聞謠言滿天飛。不過日前就驚爆與結婚13年的余思敏（Sammie）正辦理離婚手續，令外界嘩然，鄭中基更被影到現身灣仔家事法庭，疑為離婚事宜及子女撫養權循法律途徑解決。其後有傳媒爆出離婚內幕，指鄭中基每月僅願付8,000元贍養費，余思敏覺得根本不夠應付小朋友日常開支，於是鬧上法庭。

余香凝曾經與鄭中基合作拍攝ViuTV劇集。

《暖男爸爸》的余香凝（Jennifer）今日（25/4）現身尖沙咀出席品牌快閃活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋拍完劇之後，大家都冇聯絡。而任何人嘅家事就唔想講太多，但就有為每一個家人去祈禱。（同鄭中基相處，覺唔覺得佢好有女人緣？）其實純粹喺演員上交流，佢係一個好演員，大家喺角色上係有好深嘅研究。（佢係咪好多異性鍾意？）嘩，我覺得現場又好正常咁工作，又冇話特別傾得多偈。我都係多同導演傾偈。（點解唔敢同佢交流？）因為佢係前輩嘛，加上嗰陣時我未有小朋友，所以遇到係前輩我都會好驚，唔敢傾偈，會覺得自己細個，但自從做咗媽咪之後先夠膽同前輩傾偈。（你睇到單新聞會唔會驚訝？）其實都唔方便講人哋屋企嘅事，我會幫佢哋祈禱。」

余香凝表示同鄭中基拍完劇再沒有聯絡。（葉志明攝）
法庭裁決贍養費數目時，會將男方收入、支出、其他資產等納入考慮因素。（TVB）
一家四口。（Instagram@tinyeyes39）
「東張女神」身材樣貌大進化惹網上熱討　網民大讚似少林足球阿梅電影金像獎｜衛詩雅頭痛難落手揀戰衣 ：有良家婦女款黃秋生重提姜濤遭王晶批「人肥歌舞賤」氣難平：人哋又冇搞你九龍城寨之龍頭｜傳梁朝偉加盟 郭富城7字大爆另有其人方媛米蘭被搶劫包包 郭富城：唔係佢嘅錯，助手擺低咗奪命提示｜謝東閔慘死掀熱討　林子善一原因頂替張國強成嫌疑人李龍基大爆未婚妻王青霞在獄中地位超然：我都放心啲
鄭中基
余香凝
香港藝人動向