星二代霉足30年靠TVB《中年》爆紅　竟被爆與百億富婆交情匪淺？

謝霆鋒演唱會眾星雲集，半個娛圈藝人齊聚啟德捧場，天后女友王菲、謝霆鋒與張栢芝兩名兒子Lucas和Quintus亦有現身，話題十足。此外何超瓊、李嘉欣及許晉亨亦罕有同場，身為百億富婆的何超瓊竟然與《中年好聲音》藝人攬頭攬頸？

謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會，場場爆滿。（資料圖片/葉志明攝）

王菲低調現身，在包廂High爆起舞。

Lucas與Quintus連續兩晚撐爸爸。（資料圖片/葉志明攝）

有人拍下何超瓊在看台觀賞謝霆鋒開騷，何超瓊與《中年好聲音》御用主持車婉婉開心傾偈，車婉婉兩度搭住何超瓊膊頭，何超瓊被搭膊頭後合手甜笑，兩人互動自然友善，看來她們有一定交情！

17歲的Lucas和14歲的Quintus來捧場成為焦點。

李嘉欣與老公許晉亨。

車婉婉媽媽是60年代粵語片演員，車婉婉入行32年，曾受訪自稱霉足多年。她接受透問時透露，2007年母親車綺芬離世後，因爛聲無法唱歌，試過十多年沒有人邀請出騷；加上亡母的心血酒樓管理不善，爭落大堆街數，個人積蓄見底，多年來又被誤會不認張英才做親生父親，被斥「忤逆女」，人生陷谷底。

後來俞琤安排商台工作，鄭秀文又介紹醫生醫好把聲，近年大恩人曾志偉出手營救，給機會她做《中音》主持，年過半百成功鹹魚大翻身。車婉婉主持《中年》後爆紅，有機會參演台慶劇《新聞女王》贏好評，去年又首度開個人音樂會與《中年》參戴者開騷，搵錢升幅百份百，順風順水。

車婉婉搭何超瓊膊頭。（小紅書）

好好朋友。（小紅書）

交情好。（小紅書）

車婉婉靠《中年好聲音》彈起，更成為台慶司儀之一。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉成為台慶司儀之一。（IG：@cheyuenyuen1228）